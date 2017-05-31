النفط يتراجع مع ارتفاع إنتاج ليبيا والولايات المتحدة

Mercredi 31 Mai 2017

وكالات





Publié le:2017-05-31 09:46:25

- انخفضت أسعار النفط واحدا في المئة، الأربعاء، مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأميركي بما يقوض تخفيضات الإنتاج، التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتا أو واحدا في المئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 51 سنتا أو واحدا في المئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 49.15 دولار للبرميل.وقال متعاملون إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الإنتاج في ليبيا، التي مزقها الصراع وهو ما زاد من حدة تأثير النمو المتواصل للإنتاج الأميركي.وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا من الخام إلى 800 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع.ومن المرجح أن يعزز ذلك صادرات ليبيا من النفط، إذ أظهرت بيانات الشحن أنه مع استبعاد الصادرات المنقولة عبر خطوط الأنابيب صدرت ليبيا 500 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ بداية العام مقارنة مع متوسط قدره 300 ألف برميل يوميا فقط في 2016.وترجع زيادة الإنتاج الأميركي إلى حد كبير لارتفاع أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط الصخري أكثر من 10 في المئة منذ منتصف العام الماضي لتتجاوز 9.3 مليون برميل يوميا بما يقارب مستويات السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم.ويقوض ارتفاع الإنتاج الأميركي والليبي الجهود، التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق المتخمة بالإمدادات من خلال خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018.رويترز