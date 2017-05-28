الخطوط البريطانية تلغي رحلات من لندن لعطل إلكتروني

Dimanche 28 Mai 2017

وكالات





Publié le:2017-05-28 00:43:20

- قالت «الخطوط الجوية البريطانية» إنها ألغت كل رحلاتها من مطاري هيثرو وجاتويك في لندن التي كانت مقررة قبل الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش يوم (السبت)، بسبب عطل إلكتروني عالمي. وقالت الشركة في بيان: «تعرضنا لعطل كبير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات تسبب في تخبط شديد لرحلاتنا حول العالم».وقالت الشركة في وقت سابق إن رحلات لها في بريطانيا تأخرت واضطر الركاب للانتظار وقتاً طويلاً.وقالت الناطقة باسم الشركة: «نعتذر لعملائنا الذين يواجهون بعض التأخير بسبب عطل في نظام تكنولوجيا المعلومات هذا الصباح... نحن نعمل لحل المشكلة بأسرع ما يمكن».ولم تقدم الناطقة المزيد من التفاصيل. وتحدث مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأخر لوقت طويل في رحلات «الخطوط الجوية البريطانية» المملوكة لـ «المجموعة الدولية لشركات الطيران» (آي إيه جي) بسبب اضطرار الطائرات للانتظار على المدرج في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة في بريطانيا.وكتب أحد الركاب على «تويتر»: «ما زلنا على المدرج في ليد