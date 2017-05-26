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Sport

نادي جوفنتوس يعلن تمديد تعاقده مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - أعلن نادى جوفنتوس الإيطالى لكرة القدم عن تمديد عقد لاعبه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لمدة عام إضافي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2020.

وبذلك قطع نادى "السيدة العجوز" الطريق أمام جميع الأندية التي كانت قد أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات النجم الكرواتي.
كان ماندزوكيتش (31 عاما) قد انضم إلى اليوفي في صيف 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 18 مليون يورو وشارك حتى الآن في 84 مباراة مع السيدة العجوز في مختلف البطولات.

وظهر اللاعب الكرواتي بشكل جيد للغاية هذا الموسم خاصة بعد أن أصبح يلعب في مركز الجناح الأيسر بدلاً من قلب الهجوم ليلفت إليه الأنظار خاصة وأن الكثيرين كانوا قد توقعوا له الفشل في هذا المركز.
ر-امين



Publié le:2017-05-26 10:07:08

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