قفصة : إدراج منطقتين بسيدي عيش ضمن مشروع التغطية الشاملة لشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا لسنة 2026

تم إدراج منطقتي العبابسة بعمادة القرية وبئر طرش بعمادة السوينية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابته عن سؤال كتابي للنائب نجيب عكرمي حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بأرياف زانوش وسيدي عيش وقفصة الشمالية.وأوضح الوزير، في مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، أن العريضة المتعلقة بتحسين التغطية تمت إحالتها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قصد تقييم جودة التغطية بالمناطق المعنية، بما في ذلك البنية التحتية والمواقع الراديوية الموجودة حاليا.وأفادت نتائج التقييم، وفق المصدر ذاته، بأن مستوى التغطية بهذه المناطق يتراوح بين الجيد والمتوسط.كما تولت الهيئة الوطنية للاتصالات التنسيق مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات بشأن برامج تحسين وتطوير الشبكة بالمناطق المعنية، بما من شأنه دعم جودة خدمات الاتصالات وتغطية المناطق الريفية المستهدفة.ويأتي إدراج منطقتي العبابسة وبئر طرش ضمن مشروع التغطية الشاملة لسنة 2026 في إطار جهود تعزيز التغطية بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بالمناطق الريفية.