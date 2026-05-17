JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:35 Tunis

غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم لقاء إستراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/638772acc4e797.81482302_egfnpimojklqh.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 19:18 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، الإثنين، بالعاصمة، لقاء إستراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان:"أي رؤية إستراتيجية وأي إبتكارات لضمان الإستدامة في مجال البناء في تونس؟".
 
وينعقد هذا اللقاء، وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الإستدامة والنجاعة الطاقية والإبتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس.

 
 
وسيشكل هذا الحدث،مناسبة لجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية، لبحث الرؤى الإستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود.

 
 
كما سيتيح اللقاء فرصة للإطلاع على تحاليل معمقة حول قضايا راهنة على غرار البناء المستدام والنجاعة الطاقية ومواد البناء البيئية ومنخفضة الكربون والذكاء الإصطناعي ونمذجة معلومات البناء والتوأم الرقمي والإبتكار التكنولوجي في خدمة المبنى المستدام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329475

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
23°-14
26°-13
28°-15
26°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>