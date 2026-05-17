غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم لقاء إستراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام الإثنين

تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، الإثنين، بالعاصمة، لقاء إستراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان:"أي رؤية إستراتيجية وأي إبتكارات لضمان الإستدامة في مجال البناء في تونس؟".وينعقد هذا اللقاء، وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الإستدامة والنجاعة الطاقية والإبتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس.وسيشكل هذا الحدث،مناسبة لجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية، لبحث الرؤى الإستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود.كما سيتيح اللقاء فرصة للإطلاع على تحاليل معمقة حول قضايا راهنة على غرار البناء المستدام والنجاعة الطاقية ومواد البناء البيئية ومنخفضة الكربون والذكاء الإصطناعي ونمذجة معلومات البناء والتوأم الرقمي والإبتكار التكنولوجي في خدمة المبنى المستدام.