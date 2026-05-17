زغوان: تطوّر عدد دور الخدمات الرقمية بالبلديات بعد تدشين داري الخدمات ببلديتي الزريبة والناظور

تم، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات، اول امس الجمعة، تدشين داري الخدمات الرقمية ببلديتي الزريبة والناظور، وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للولاية.ويندرج هذا المشروع في إطار دعم التوجه نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين، عبر توفير فضاءات عصرية تمكّن من النفاذ إلى 26 خدمة إدارية رقمية ذات صلة ب7 هياكل ومؤسسات عمومية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس والصناديق الاجتماعية إلى جانب خدمات تأكيد الهوية الرقمية فضلا عن خدمات المرافقة والتوجيه والإحاطة بالمواطنين لاستعمال المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية.وأكد والي زغوان كريم البرنجي بالمناسبة، أن إحداث دور الخدمات الرقمية يمثل خطوة هامة في مسار تكريس الإدارة الحديثة والقريبة من المواطن خاصة بالمناطق التي تشكو محدودية في النفاذ إلى الخدمات الإدارية، مبرزا أن هذه الفضاءات ستساهم في التخفيف من أعباء التنقل والانتظار وتدعيم الإدماج الرقمي لفائدة مختلف الفئات.وتم بالمناسبة الاطلاع على مختلف مكونات فضاءات الخدمات الرقمية وطريقة عملها، حيث تعتمد هذه الفضاءات على منظومة معلوماتية موحدة ووسائل دفع إلكتروني حديثة، بما يضمن سرعة إسداء الخدمات وسلامة المعاملات ويعزز ثقة المواطن في الخدمات الرقمية.يشار الى انه بتدشين داري الخدمات الرقمية بالزريبة والناظور، أصبحت ولاية زغوان تضم 03 دور خدمات رقمية بكل من بئر مشارقة والزريبة والناظور، في إطار مجهود وطني يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.وجرى التدشين بحضور الكاتبة العامة للولاية كوثر بن علي، ووفد من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وبمواكة من ممثلي عدد من الهياكل الجهوية ذات الصلة والمصالح الأمنية وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الجهوي ورؤساء وأعضاء المجلس المحلي بالزريبة والناظور.