الترجي الرياضي التونسي يتأهل إلى ربع نهائي كأس تونس بعد الفوز على نجم المتلوي

أكمل الترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب، عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2026، عقب فوزه على مضيفه نجم المتلوي بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة من الدور ثمن النهائي التي أقيمت اليوم الأحد.

ولم ينتظر الترجي طويلا لافتتاح التسجيل، حيث تمكن حسام تقا من هز الشباك منذ الدقيقة الأولى، إثر تمريرة من جاك ديارا، سددها في الزاوية البعيدة للحارس حمزة بن شريفية.


وفي الشوط الثاني، أضاف أشرف الجبري الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد متابعة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز كسيلة بوعالية النتيجة بهدف ثالث بعد دقيقتين بتصويبة قوية من خارج المنطقة.


ونجح رائد الفادع في تقليص الفارق لفائدة نجم المتلوي في الدقيقة 68 بعد متابعة من مسافة قريبة.

برنامج الدور ربع النهائي

وسيواجه الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي مضيفه بعث بوحجلة يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وفي ما يلي برنامج مباريات ربع النهائي:

الأربعاء 20 ماي 2026

* النادي الصفاقسي – الملعب القابسي
* الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي

الخميس 21 ماي 2026

* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران
* بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسي
