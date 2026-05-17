بلدية سوسة تركّز كاميرات ذكيّة للتصدّي للإلقاء العشوائي للفضلات وتؤكّد تتبّع المخالفين قضائيا

دعّمت بلدية سوسة منظومة المراقبة الذكيّة للتصدّي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات، من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرّر هذه التجاوزات، وفق بلاغ صادر عن مصالح البلدية.وتتميّزهذه المنظومة وفق ذات البلاغ، بكونها مجهّزة بالطاقة الشمسية، وتعتمد على نظام التعرّف على وسائل النقل وتحديد هويّات أصحابها، بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبّع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.وأشار المصدر نفسه إلى أنّ هذه الكاميرات مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة، بما يضمن المتابعة الحينية والتدخّل السريع عند رصد المخالفات.