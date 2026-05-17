وزير الصحة يشارك بجينيف في تظاهرة دولية رياضية قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية

شارك وزير الصحة، مصطفى الفرجاني اليوم الأحد بجنيف قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79لجمعيّة الصحّة العالميّة، في التظاهرة الدولية الرياضية "تحدي الصحة قول وعمل" والتي تنظمها منظمة الصحة العالمية ، حسب بلاغ لوزارة الصحة.وتجمع هذه المبادرة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، ووزراء الصحة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم حول رسالة بسيطة وواضحة: الصحة للجميع تبدأ من الوقاية، والنشاط البدني، وأنماط العيش السليمة.ومثّلت المشاركة مناسبة لتبادل لقاءات ودية مع عدد من وزراء الصحة والشخصيات الدولية، وتعزيز حضور تونس في الفضاء الصحي العالمي لتكون فرصة لبناء شراكات فاعلة تساهم في مسار إصلاح المنظومة الصحيّة.والجمعية العامة التاسعة والسبعون لمنظمة الصحة العالمية يشارك فيها وزراء الصحة وصناع القرار من جميع الدول الأعضاء، لمناقشة البرامج والسياسات الصحية العالمية.