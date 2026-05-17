JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:41 Tunis

وزير الصحة يشارك بجينيف في تظاهرة دولية رياضية قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a09b7b834e173.92334819_oegnflpjqhimk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 13:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
شارك وزير الصحة، مصطفى الفرجاني اليوم الأحد بجنيف قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79لجمعيّة الصحّة العالميّة، في التظاهرة الدولية الرياضية "تحدي الصحة قول وعمل" والتي تنظمها منظمة الصحة العالمية ، حسب بلاغ لوزارة الصحة.

وتجمع هذه المبادرة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، ووزراء الصحة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم حول رسالة بسيطة وواضحة: الصحة للجميع تبدأ من الوقاية، والنشاط البدني، وأنماط العيش السليمة.


ومثّلت المشاركة مناسبة لتبادل لقاءات ودية مع عدد من وزراء الصحة والشخصيات الدولية، وتعزيز حضور تونس في الفضاء الصحي العالمي لتكون فرصة لبناء شراكات فاعلة تساهم في مسار إصلاح المنظومة الصحيّة.


والجمعية العامة التاسعة والسبعون لمنظمة الصحة العالمية يشارك فيها وزراء الصحة وصناع القرار من جميع الدول الأعضاء، لمناقشة البرامج والسياسات الصحية العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329458

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
24°-14
26°-13
28°-16
25°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>