Babnet

حملات أمنية بين حي التضامن وبن عروس وصفاقس تسفر عن إيقاف مروجين وحجز مخدرات وأموال

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 11:45
      
تمكنت دورية تابعة لـفرقة الأبحاث العدلية بحي التضامن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، من متساكني الجهة، مع حجز خمسة أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، وثلاث قطع من مخدر القنب الهندي، إضافة إلى دراجتين ناريتين، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين من أجل “المسك بنية الاستهلاك والترويج لمادة مخدرة”.


تفكيك وفاق إجرامي ببن عروس

وفي عملية ثانية، تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس وفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني ببن عروس، مدعومة بوحدات التدخلات السريعة، من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في ترويج المواد المخدرة بمنطقة المدينة الجديدة.


وأسفرت العملية عن إيقاف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و44 سنة، إلى جانب أربعة عناصر مفتش عنهم في قضايا حق عام وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تصل إلى 16 سنة.

كما تم حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي وكمية من مسحوق أبيض يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى أقراص مخدرة من نوع “إكزوميل”، وشاحنة خفيفة كانت تستغل في تنقلات عناصر الشبكة.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “تكوين وفاق إجرامي بغاية مسك واستهلاك ونقل وعرض والتوسط وترويج مواد مخدرة”.

حجز 65 ألف دينار بصفاقس

وفي صفاقس، تمكنت وحدات الأبحاث العدلية للحرس الوطني، مدعومة بوحدات التدخلات السريعة، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنة، يشتبه في نشاطهم في ترويج المخدرات.

وأسفرت العملية عن حجز أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إلى جانب قطع متفاوتة الأحجام من مخدر القنب الهندي، وسيارة، فضلا عن مبلغ مالي يناهز 65 ألف دينار يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وباستشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة”.
