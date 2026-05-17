الندوة الاقتصادية الالكترونية .." تونس اسكتلندا...آفاق واعدة لفرص الأعمال" يوم 21 ماي 2026

تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس (FIPA Tunisia) بالتعاون مع الجمعية الاسكتلندية الافريقية للاعمال (SABA)، الندوة الاقتصادية الالكترونية " تونس اسكتلندا...آفاق واعدة لفرص الاعمال " يوم الخميس 21 ماي الجاريويأتي تنظيم هذا النشاط في اطار مبادرة مشتركة بين سفارة الجمهورية التونسية بلندن وسفارة المملكة المتحدة بتونسوتمثل هذه الندوة الافتراضية فرصة مميزة لاستكشاف فرصة الشراكة والأعمال بين تونس والمملكة المتحدة وخاصة استكلندا والتعرف على القطاعات ذات الامكانات العالية لدى الجانبينكما سيتيح هذا اللقاء للمشاركين من فرص ملموسة للتعاون والتصدير والاستثمار في مجالات من أبرزها الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والتعليم والتكوينودعت سفارة الجمهورية التونسية بلندن، الى الاطلاع على المزيد من المعلومات والتسجيل مجانيا عبر الرابط التالي