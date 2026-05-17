الندوة الاقتصادية الالكترونية .." تونس اسكتلندا...آفاق واعدة لفرص الأعمال" يوم 21 ماي 2026
تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس (FIPA Tunisia) بالتعاون مع الجمعية الاسكتلندية الافريقية للاعمال (SABA)، الندوة الاقتصادية الالكترونية " تونس اسكتلندا...آفاق واعدة لفرص الاعمال " يوم الخميس 21 ماي الجاري
ويأتي تنظيم هذا النشاط في اطار مبادرة مشتركة بين سفارة الجمهورية التونسية بلندن وسفارة المملكة المتحدة بتونس
وتمثل هذه الندوة الافتراضية فرصة مميزة لاستكشاف فرصة الشراكة والأعمال بين تونس والمملكة المتحدة وخاصة استكلندا والتعرف على القطاعات ذات الامكانات العالية لدى الجانبين
كما سيتيح هذا اللقاء للمشاركين من فرص ملموسة للتعاون والتصدير والاستثمار في مجالات من أبرزها الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والتعليم والتكوين
ودعت سفارة الجمهورية التونسية بلندن، الى الاطلاع على المزيد من المعلومات والتسجيل مجانيا عبر الرابط التالي
https://www.africascot.com/event-details/tunisia-scotlan-unlocking-business-opprtunities
