يوم تحسيسي حول التبرع بالاعضاء يوم 21 ماي 2026 بتونس العاصمة

ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء بالشراكة مع ادارة الشرطة الفنية والعلمية، يوما تحسيسيا تحت شعار "بطاقة تعريف متبرع"، يوم الخميس 21 ماي الجاري بتونس العاصمةويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الانسانية في انقاذ العديد من المرضىويتضمن البرنامج مداخلات يؤمنها اطباء مختصون وخبراء في المجال حول الاطر القانونية والجوانب الدينية للتبرع اضافة الى الاهداف والفوائد المنجزة عن وضع صفة المتبرع على بطاقة الهويةكما سيتم التطرق الى الآليات الميسرة للحصول على صفة متبرع مدعومة باحصائيات مفيدة الى جانب التقييم المحين لنشاط أخذ وزرع الاعضاء في تونسوكانت المنسقة المسؤولة عن التحسيس بثقافة التبرع بالاعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء بتونس بثنية زناد، قد كشفت في تصريحات اعلامية، أن اكثر من 1500 مريض مدرجون حاليا في قائمات الانتظار لزرع الكلى، مذكرة أن سنة 2025 قد شهدت اجراء 37 عملية زرع كلى توزعت بين 23 عملية من متبرعين متوفين دماغيا و50 عملية من متبرعين أحياءولفتت، إلى أن عدد المسجلين كمتبرعين في تونس يقدّر بنحو 16 ألف شخص فقط، وهو رقم اعتبرته محدودًا مقارنة بالاحتياجات، مع إمكانية بلوغه 100 ألف، مؤكدة أن المركز يواصل حملات التوعية والتحسيس بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء.يشار، الى أن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء في تونس (CNPTO) هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الصحة تأُسست سنة 1998. يهدف المركز إلى تنسيق وتنظيم عمليات أخذ وزرع الأعضاء وإدارة القائمة الوطنية للمرضى المنتظرين وتوزيع الأعضاء بشفافية تامة والترويج لثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ الأرواح.ويعتمد المركز للتوزيع العادل للأعضاء المتبرع بها من متبرعين متوفين دماغيا، على منظومة تقوم أساسًا على الاستناد إلى قائمة انتظار وطنية موحّدة ومعايير طبية بحتة (تطابق الأنسجة، خطورة الحالة…) ونظام معلوماتي منظّم يحدد الأولوية آليًا. وتعتبر الشفافية أهم مبدإ يتم احترامه، وهي تتحقق عبر عدم إفشاء هوية المتبرع وعدم المعرفة المسبقة للمتلقي ومنع أي مقابل مادي (مجانية التبرع) وخضوع العملية لقانون وإشراف مركزي واحد مع احترام السر الطبي ومنع التدخلات الشخصية.