الفيفا: أجرىنا محادثات إيجابية مع الاتحاد الإيراني قبل كأس العالم

قال ماتياس غرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه عقد اجتماعا بناء ‌وإيجابيا مع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني للعبة ‌يوم السبت وأعرب عن ثقته ‌في مشاركة إيران في كأس العالم هذا العام.ومن المقرر أن تلعب إيران كافة مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في ⁠الولايات المتحدة، لكن مشاركة الفريق الآسيوي في البطولة التي تقام في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين كانت موضع تساؤل ​منذ هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران في أواخر فيفري الماضي.وقال غرافستروم خلال زيارة ⁠إلى إسطنبول "عقدنا اجتماعا ممتازا وبناء مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم. نعمل معا بشكل وثيق ونتطلع بشدة إلى الترحيب بهم ⁠في كأس العالم لكرة القدم".وأثيرت المزيد من التساؤلات بعد أن مُنع تاج من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر في وقت سابق هذا الشهر بسبب صلاته بالحرس الثوري الإسلامي.وتصنف الولايات المتحدة وكندا، اللتان تستضيفان كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك، الحرس الثوري الإيراني بأنه "كيان إرهابي" وأوضحتا أنهما لن تسمحا بدخول أي شخص له صلات بهذه ​القوة العسكرية للنخبة.ورفض غرافستروم تقديم تفاصيل حول وضع تأشيرات دخول اللاعبين الإيرانيين لكنه قال إن الجانبين أتيحت لهما الفرصة لمناقشة بعض الأمور التشغيلية وتبادلا آراء إيجابية.وقال تاج ‌إن الاتحاد الإيراني للعبة عقد اجتماعا جيدا للغاية مع غرافستروم ومسؤولين آخرين في الفيفا.وقال "يسعدني أنهم استمعوا إلى النقاط التي طرحتها إيران، جميع النقاط العشر التي ⁠أثرناها، وقدموا حلولا لكل منها. آمل، إن شاء الله، أن يتمكن ‌منتخبنا الوطني من الذهاب إلى كأس العالم دون أي مشاكل وتحقيق نتائج جيدة للغاية".وردا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا حصل على ضمانات بشأن ترتيبات الدخول والتأشيرات للاعبين الإيرانيين، رفض غرافستروم الخوض في التفاصيل.وقال "ناقشنا جميع الأمور ذات الصلة، لكنني أعتقد أن هذا ليس المكان المناسب لمناقشة التفاصيل. بشكل عام كان اجتماعا إيجابيا للغاية ونتطلع إلى ‌مواصلة الحوار".وطلبت إيران نقل مبارياتها في كأس ⁠العالم إلى المكسيك، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يصر على أن جميع المباريات يجب أن تُقام في الملاعب المقررة لها أصلا.وستغادر بعثة إيران العاصمة طهران ‌يوم الاثنين المقبل للتوجه إلى معسكر تدريبي في تركيا قبل الانتقال إلى مقرها في الولايات المتحدة في مجمع كينو الرياضي في توسان في ولاية أريزونا أوائل جوان المقبل.ومن ‌المقرر أن ⁠تبدأ إيران مشوارها في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس انجليس يوم 15 جوان قبل اللعب أمام بلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.