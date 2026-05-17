كأس إفريقيا للامم لأقل من 17 سنة (المغرب 2026) المنتخب المغربي يفوز على نظيره الإثيوبي 2-1

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره الإثيوبي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت على أرضية الملعب 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للأمم (المغرب 2026).وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من محمد أمين موسطاش (48) وعمران طالعي (90+1) فيما وقع اللاعب داويت كاساو الهدف الوحيد للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة 24.وكان المنتخب التونسي خسر في اطار المجموعة ذاتها في وقت سابق امام نظيره المصري 1-2.وعقب هذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع المنتخب المصري فيما تجمد رصيد المنتخب الإثيوبي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب التونسي.وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة القادمة في اطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات نظيره المصري في حين سيلاقي المنتخب التونسي نظيره الاثيوبي.