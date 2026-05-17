الهلال يؤجل حسم لقب البطولة السعودية للجولة الأخيرة بفوزه على نيوم

سجل الهلال هدفا في كل شوط في فوزه 2-صفر على ضيفه ​نيوم ليؤجل حسم لقب البطولة السعودية لكرة ‌القدم للمحترفين للجولة الأخيرة من المسابقة يوم السبت.وحافظ الهلال ‌على فارق النقطتين مع النصر، ‌الذي خسر نهائي رابطة أبطال آسيا 2 بالهزيمة 1-صفر أمام غامبا أوساكا الياباني يوم السبت، ليتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة يوم الخميس ⁠المقبل.ويملك الهلال 81 نقطة من 33 مباراة مقابل 83 نقطة للنصر، فيما تجمد رصيد نيوم عند 44 نقطة في المركز الثامن.وسيلعب الهلال خارج أرضه مع الفيحاء ​فيما يستضيف النصر فريق ضمك في الجولة الأخيرة.وأحرز روبن نيفيش هدف الهلال الأول من ركلة جزاء في ⁠الدقيقة العاشرة من البداية إثر عرقلة محمد البريك مدافع الهلال السابق ونيوم الحالي للفرنسي تيو هرنانديز داخل المنطقة.وسدد نيفيش الكرة قوية ⁠على يسار البولوني مارتشين بولكا حارس نيوم.وأطلق هرنانديز تسديدة قوية علت العارضة في الدقيقة 21، وبعدها أهدر ليوناردو فرصة خطيرة من وضع انفراد بمرمى بولكا أنقذها الحارس البولوني في الدقيقة 32.وأرسل المصري أحمد حجازي قائد نيوم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها بثلاث دقائق مرت إلى جوار المرمى.وأطلق نيفيش تسديدة هائلة من مدى بعيد حولها بولكا إلى ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت ​المحتسب بدل الضائع.واقتنص مالكوم الكرة من ناثان زيزي مدافع نيوم وركض إلى منطقة جزاء نيوم وانفرد بالمرمى لكنه أطلق تسديدة قوية بيسراه حولها بولكا إلى ركلة ركنية بقدمه في الدقيقة ‌الأولى من الشوط الثاني.وضاعف سلطان مندش، الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، النتيجة في الدقيقة 58 عندما تلقى تمريرة عرضية من مالكوم تخطت نيفيش لتصل له مع اندفاعه ⁠من الخلف ليطلق تسديدة قوية ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى بولكا وسكنت ‌شباكه.وبعد نهاية المباراة حرص لاعبو الهلال على توديع الجماهير في ملعب المملكة أرينا قبل مواجهة الفيحاء.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، تغلب الأخدود 3-1 على ضيفه ‌الخليج بفضل أهداف الكاميروني كريستيان باسوغوغ في ⁠الدقيقة 13 وخالد ناري في الدقيقة 59 وعبد العزيز آل هتيلة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.وأحرز جوشوا كينغ هدف الخليج الوحيد في الدقيقة 18.وبات رصيد الأخدود، ‌الذي نزل بالفعل، 20 نقطة في المركز قبل الأخير فيما ظل الخليج في المركز 11 برصيد 37 نقطة.وبعد نزول النجمة والأخدود بالفعل يتنافس ضمك صاحب المركز 15 برصيد 29 نقطة مع ‌ملاحقه المباشر ⁠الرياض (27 نقطة) على المقعد الثالث والأخير بين ثلاثي النزول.ويستضيف الرياض فريق الأخدود يوم الخميس المقبل فيما يخوض ضمك موقعة صعبة خارج أرضه أمام النصر في اليوم ذاته.