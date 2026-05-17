عصام الجبالي يتوج مع غامبا أوساكا بلقب رابطة أبطال آسيا 2

توج التونسي عصام الجبالي مع فريقه غامبا أوساكا ​الياباني بلقب رابطة ‌أبطال آسيا 2 ‌لكرة القدم اثر الفوز على النصر السعودي ‌1-صفر يوم السبت.واستهل الجبالي المباراة اساسيا قبل ان يتم استبداله بزميله اوسامي في الدقيقة 80.وأهدر النصر عدة فرص قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة 30 بهدف سجله ⁠التركي دينيز هوميت. ولم يتمكن متصدر البطولة السعودية للمحترفين من العودة في النتيجة رغم هيمنته ​بعدما افتقر للدقة في الأمتار الأخيرة.وبدأ النصر المباراة التي أقيمت على أرضه ⁠ووسط جمهوره بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما أطلق ⁠عبد الرحمان غريب تسديدة قوية تصدى لها الحارس روي أراكي الذي أمسك بسهولة بتسديدة أطلقها جواو فيلكس في الدقيقة 13.ولعب إينيغو مارتينيز ضربة رأس من مسافة قريبة انتهت بين أحضان الحارس أراكي في الدقيقة 19.ولم يحسن البرتغالي كريستيانو رونالدو ​لاعب النصر تسديد الكرة في مواجهة المرمى لتصل إلى ساديو ماني على الجانب الأيسر ليسددها في الشباك من ‌الخارج في الدقيقة 24.وعلى عكس سير المباراة، تقدم الفريق الياباني في النتيجة من تسديدة منخفضة قوية أطلقها ⁠هوميت من حدود منطقة الجزاء. وأكد ‌حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.وخلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، تواصلت محاولات النصر لهز الشباك، وتناوب فيلكس ورونالدو وغريب على إهدار الفرص.ورغم هيمنة النصر على مجريات الشوط الثاني، فإنه لم يصنع فرصا حقيقية للتسجيل وكانت تسديدة ماني التي تصدى ‌لها الحارس في الدقيقة 71 أخطر ⁠محاولات النصر بعد الاستراحة.وزاد ضغط النصر في الدقائق الأخيرة، وارتدت تسديدة قوية أطلقها فيلكس بقدمه اليسرى من ‌خارج منطقة الجزاء من القائم، قبل أن يلعب محمد سيماكان ضربة رأس منخفضة بين أحضان الحارس.ويتعين على النصر ‌التعافي ⁠سريعا من الخسارة قبل مواجهة ضيفه ضمك يوم الخميس المقبل لحسم لقب البطولة السعودية.