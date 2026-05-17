JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:42 Tunis

عصام الجبالي يتوج مع غامبا أوساكا بلقب رابطة أبطال آسيا 2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0979954fbbf4.72969465_mpgoiqlenhkfj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 07:15 قراءة: 1 د, 27 ث
      
توج التونسي عصام الجبالي مع فريقه غامبا أوساكا ​الياباني بلقب رابطة ‌أبطال آسيا 2 ‌لكرة القدم اثر الفوز على النصر السعودي ‌1-صفر يوم السبت.
واستهل الجبالي المباراة اساسيا قبل ان يتم استبداله بزميله اوسامي في الدقيقة 80.


وأهدر النصر عدة فرص قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة 30 بهدف سجله ⁠التركي دينيز هوميت. ولم يتمكن متصدر البطولة السعودية للمحترفين من العودة في النتيجة رغم هيمنته ​بعدما افتقر للدقة في الأمتار الأخيرة.

وبدأ النصر المباراة التي أقيمت على أرضه ⁠ووسط جمهوره بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما أطلق ⁠عبد الرحمان غريب تسديدة قوية تصدى لها الحارس روي أراكي الذي أمسك بسهولة بتسديدة أطلقها جواو فيلكس في الدقيقة 13.

ولعب إينيغو مارتينيز ضربة رأس من مسافة قريبة انتهت بين أحضان الحارس أراكي في الدقيقة 19.

ولم يحسن البرتغالي كريستيانو رونالدو ​لاعب النصر تسديد الكرة في مواجهة المرمى لتصل إلى ساديو ماني على الجانب الأيسر ليسددها في الشباك من ‌الخارج في الدقيقة 24.
وعلى عكس سير المباراة، تقدم الفريق الياباني في النتيجة من تسديدة منخفضة قوية أطلقها ⁠هوميت من حدود منطقة الجزاء. وأكد ‌حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

وخلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، تواصلت محاولات النصر لهز الشباك، وتناوب فيلكس ورونالدو وغريب على إهدار الفرص.
ورغم هيمنة النصر على مجريات الشوط الثاني، فإنه لم يصنع فرصا حقيقية للتسجيل وكانت تسديدة ماني التي تصدى ‌لها الحارس في الدقيقة 71 أخطر ⁠محاولات النصر بعد الاستراحة.
وزاد ضغط النصر في الدقائق الأخيرة، وارتدت تسديدة قوية أطلقها فيلكس بقدمه اليسرى من ‌خارج منطقة الجزاء من القائم، قبل أن يلعب محمد سيماكان ضربة رأس منخفضة بين أحضان الحارس.
ويتعين على النصر ‌التعافي ⁠سريعا من الخسارة قبل مواجهة ضيفه ضمك يوم الخميس المقبل لحسم لقب البطولة السعودية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329436

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet22°
19° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
24°-12
26°-13
28°-15
25°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>