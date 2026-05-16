اتحاد العاصمة يحرز كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم

فرحة عارمة للاعبي اتحاد العاصمة بعد تحقيق لقب كأس الكونفدرالية 🤩🇩🇿#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/P80uX3BbVf — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 16, 2026

فاز ‌اتحاد ‌العاصمة الجزائري بلقب ‌كأس الكونفدرالية الأفريقية ⁠لكرة القدم بفوزه 8-7 ​بركلات الترجيح على ⁠الزمالك المصري اليوم السبت.وانتهى الوقت ⁠الأصلي بتقدم الزمالك 1-صفر بهدف سجله عدي الدباغ من ​ركلة جزاء، ليكون مجموع كلا ‌المباراتين 1-1 بعد تفوق ⁠اتحاد العاصمة ‌في مباراة الذهاب.وأهدر محمد شحاتة لاعب الزمالك الركلة الثامنة، قبل ‌أن ينجح جلودي ⁠ليكونزا في تسجيل الركلة ‌الحاسمة للفريق الجزائري الذي انتزع اللقب.