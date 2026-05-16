اتحاد العاصمة يحرز كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم
فاز اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه 8-7 بركلات الترجيح على الزمالك المصري اليوم السبت.
وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الزمالك 1-صفر بهدف سجله عدي الدباغ من ركلة جزاء، ليكون مجموع كلا المباراتين 1-1 بعد تفوق اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب.
وأهدر محمد شحاتة لاعب الزمالك الركلة الثامنة، قبل أن ينجح جلودي ليكونزا في تسجيل الركلة الحاسمة للفريق الجزائري الذي انتزع اللقب.
فرحة عارمة للاعبي اتحاد العاصمة بعد تحقيق لقب كأس الكونفدرالية 🤩🇩🇿#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/P80uX3BbVf— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 16, 2026
