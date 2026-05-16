بارا ألعاب القوى: أربع ميداليات منها ذهبيتان لتونس في اليوم الاول من بطولة سويسرا المفتوحة لسباقات الكراسي

أحرزت تونس أربع ميداليات تفاصيلها ذهبيتان وبرونزيتان في افتتاح بطولة أربون المفتوحة لسباقات الكراسي (بارا ألعاب القوى) بسويسرا، التي تقام على مدى يومين.وتمكن ياسين الغربي من التتويج بميداليتين ذهبيتين، الأولى في سباق 400 متر (صنف تي 54) مسجلا توقيتا قدره 46 ثانية و17 بالمائة في سباق 1500 متر للصنف ذاته إثر قطعه المسافة في زمن بلغ دقيقتين و54 ثانية و45 بالمائة.وأحرز وليد كتيلة الميدالية البرونزية في سباق 400 متر (صنف تي 34) بعد تحقيقه توقيتًا قدره (51 ثانية و27 بالمائة) كما توّج محمد نضال الخليفي ببرونزية اخرى في سباق 400 متر (صنف تي 54) بتوقيت بلغ 51.42 ثانية.وتستأنف المشاركة التونسية غدا الاحد في اليوم الثاني والختامي من خلال مشاركة ياسين الغربي في سباق 800 متر (تي 54) ونضال الخليفي في سباقي 800 متر و100 متر (تي 53) ووليد كتيلة في سباقي 800 متر و100 متر (تي 34).ر - طارق