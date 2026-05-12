بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: ميساء الخضراوي تهدي تونس فضيتين وبرونزية

تألقت الرباعة التونسية ميساء الخضراوي في افتتاح منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026، بإحرازهافي وزنوجاءت الفضيتان في اختصاصيبعد رفع، وفيبـ، فيما أحرزت البرونزية في اختصاصبرفعوتحتضن مدينة الإسماعيلية منافسات البطولة القارية بمشاركة عدد من أبرز الرباعين والرباعات الأفارقة.ويشارك المنتخب التونسي للأكابر والكبريات في البطولة بـ5 رباعين هم:* أمان الله البريني (60 كلغ)* إدريس الورثي (60 كلغ)* أمين بوحجبة (65 كلغ)* أيوب سالم (79 كلغ)* أيمن باشا (+110 كلغ)إلى جانب 7 رباعات هن:* ميساء الخضراوي (48 كلغ)* تسنيم بن وادة (53 كلغ)* آية العوادي (58 كلغ)* إسراء البجاوي (58 كلغ)* شيماء الرحموني (63 كلغ)* جواهر القاسمي (69 كلغ)* آية حسني (77 كلغ)* زينب الناوي (86 كلغ)