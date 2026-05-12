بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: ميساء الخضراوي تهدي تونس فضيتين وبرونزية

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 20:43
      
تألقت الرباعة التونسية ميساء الخضراوي في افتتاح منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026، بإحرازها ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في وزن 48 كلغ.

وجاءت الفضيتان في اختصاصي النتر بعد رفع 78 كلغ، وفي المجموع العام بـ137 كلغ، فيما أحرزت البرونزية في اختصاص الخطف برفع 59 كلغ.


وتحتضن مدينة الإسماعيلية منافسات البطولة القارية بمشاركة عدد من أبرز الرباعين والرباعات الأفارقة.


ويشارك المنتخب التونسي للأكابر والكبريات في البطولة بـ5 رباعين هم:

* أمان الله البريني (60 كلغ)
* إدريس الورثي (60 كلغ)
* أمين بوحجبة (65 كلغ)
* أيوب سالم (79 كلغ)
* أيمن باشا (+110 كلغ)

إلى جانب 7 رباعات هن:

* ميساء الخضراوي (48 كلغ)
* تسنيم بن وادة (53 كلغ)
* آية العوادي (58 كلغ)
* إسراء البجاوي (58 كلغ)
* شيماء الرحموني (63 كلغ)
* جواهر القاسمي (69 كلغ)
* آية حسني (77 كلغ)
* زينب الناوي (86 كلغ)
