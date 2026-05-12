تونس تحتضن الخميس 4 جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026

تحتضن تونس،الخميس 4 جوان، يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.ويهدف هذا الحدث، وفق ما افادت الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، الى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة الى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس.ويتضمن برنامج يوم الابتكار الصناعي 2026، مداخلات حول "التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي" تتناول التحولات العالمية الرئيسية، و حول "قيادة الاستدامة والابتكارات"، والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية.كما يشمل مداخلات حول "أسواق جديدة، تنقل جديد: فرص خارج إطار السيارات التقليدية" و حول "مواءمة مهارات ومواهب الغد لمواجهة تحديات الصناعة".ومن المتوقع ان يشارك في هذا الحدث خبراء تونسيون من أكاديميين وصناعيين و ممثلين لكبرى الشركات المختصة في مجال صناعة السيارات.كما ينتظر مشاركة خبراء ومحاضرون دوليون يمثلون مؤسسات عالمية رائدة في قطاع تكنولوجيا السيارات من ألمانيا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان.كما سيتم بمناسبة هذه التظاهرة تقديم عروض مبتكرة في مجال التنقل الكهربائي الشمسي على غرار عرض نماذج متطورة من العربات الكهربائية ثلاثية العجلات والشاحنات الخفيفة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وهي ابتكارات تونسية بالكامل مصممة للمدن الذكية ولخدمات التوصيل.كما ستشهد التظاهرة عرض مشاريع تتعلق بتطوير كوابل عالية الجهد مخصصة للسيارات الكهربائية، اضافة الى مشاريع "المصنع الذكي" التي تعتمد على إنترنت الأشياء بهدف تحسين جودة الإنتاج وتتبع المكونات بدقة عالية.