جامعة تونس المنار تبرم اتفاقيتي تعاون من أجل دعم القدرات البحثية النسائية

وقّعت جامعة تونس المنار، مؤخرا، على اتفاقيتي تعاون من أجل دعم القدرات البحثية النسائية مع كل من جمعية التونسيات للرياضيات والجمعية التونسية لاهداف التنمية المستدامة.
ويندرج إبرام الاتفاقيتين في اطار تفعيل مخرجات المشروع العلمي الدولي "هن للقيادة" (WE4LEAD) الرامي إلى تثمين بحوث المرأة الأكاديمية والذي اختتم في شهر أفريل الماضي بمرسيليا (فرنسا) وشاركت فيه جامعة تونس المنار وجامعة سوسة الى جانب جامعات من الجزائر ولبنان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتهدف اتفاقيتا التعاون إلى تعزيز برامج جامعة تونس المنار في التكوين والتدريب والبحث والنشر العلمي وتنظيم مؤتمرات وندوات حول قضايا استراتيجية تتعلق بآليات دعم القدرات البحثية النسائية وفق اهداف التنمية المستدامة خاصة منها الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي حققت الجامعة خلاله المرتبة 14 دوليا حسب نتائج تقرير "التايمز" لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2025، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن جامعة تونس المنار.

وتولى توقيع الاتفاقيتين رئيس جامعة تونس المنار، المعز الشفرة، يوم 7 ماي 2026، مع كل من رئيسة جمعية التونسيات للرياضيات سلمى نقزاوي، ورئيس الجمعية التونسية لأهداف التنمية المستدامة، نجيب بولعراس.
وللاشارة فإن مشروع "هن للقيادة" الممول من برنامج "ايراسموس+" (Erasmus+) التابع للاتحاد الأوروبي، امتد تنفيذه على مدار 3 سنوات (منذ 2023) ويهدف إلى تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين الكفاءات النسائية لتولي مناصب قيادية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
