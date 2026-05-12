دورة تونس المفتوحة للتنس: خروج جماعي للتونسيين من الدور السادس عشر
غادر اللاعب التونسي معز الشرقي منافسات دورة تونس المفتوحة للتنس 2026، المصنفة ضمن دورات التحدي ذات الـ75 نقطة، من الدور السادس عشر إثر هزيمته اليوم الثلاثاء أمام البريطاني جاي كلارك المصنف 207 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 0-6 و3-6.
كما ودّع التونسي عزيز الواقع المنافسات من الدور ذاته بعد خسارته أمام الأسترالي برنارد توميتش المصنف 194 عالميا بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 3-6 و2-6.
ومن جهته، غادر التونسي اسكندر المنصوري البطولة إثر هزيمته أمام الأرجنتيني فدريكو غوميز المصنف 186 عالميا بمجموعتين دون رد بنتيجة 4-6 و6-7.
وكان التونسي عزيز دوقاز قد انسحب أمس الإثنين من مواجهته أمام الأمريكي تريستان بوير المصنف 257 عالميا، بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأمريكي 7-5 و4-6 و4-0.
وفي منافسات الزوجي، خرج الثنائي التونسي اسكندر النصايري ومحمود شتوان من الدور ثمن النهائي عقب خسارتهما أمام الثنائي التشيكي المكوّن من هاينيك بارتون ومايكل فربنسكي بنتيجة 1-6 و2-6.
كما ودّع الثنائي التونسي ريان الهرماسي وآدم الناقودي المنافسات إثر خسارتهما أمام الثنائي التشيكي السلوفيني المتكوّن من دافيد بولياك ولوكاس بوكورني بنتيجة 2-6 و6-4 و8-10.
