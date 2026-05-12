تقدم ساقية الداير يصنع التاريخ ويصعد لأول مرة إلى الرابطة المحترفة الأولى

مواجهات الباراج من أجل بطاقة الصعود الثالثة



نتائج الجولة الأخيرة – المجموعة الثانية



الترتيب النهائي للمجموعة الثانية



حقق تقدم ساقية الداير إنجازا تاريخيا بصعوده إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه العريض اليوم الثلاثاء على ضيفه هلال الرديف بنتيجة، ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية.وتناوب على تسجيل أهداف فريق ساقية الداير كل من هارون بن عامر في الدقيقتين 2 و5، ولسعد بوراوي في الدقيقة 15، وزياد العلوي في الدقيقة 35، قبل أن يختتم شهير الدوزي الخماسية في الدقيقة 64.ورفع تقدم ساقية الداير رصيده إلى، متقدما بثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الملعب القابسي الذي اكتفى بالتعادل السلبي خارج قواعده أمام نسر جلمة.وأنهى الفريق موسمه بتحقيقمقابل هزيمتين فقط، كما امتلك أفضل خط هجوم في المجموعة الثانية بـ، إلى جانب أقوى دفاع بعدما اهتزت شباكه فيفقط.ويلتحق تقدم ساقية الداير بـأمل حمام سوسة الذي ضمن أمس الاثنين عودته إلى الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى.سينحصر التنافس على بطاقة الصعود الثالثة والأخيرة بين:* نادي حمام الأنف* اتحاد تطاوين* الملعب القابسي* مستقبل القصرينوسيكون برنامج نصف نهائي الباراج على النحو التالي:* نادي حمام الأنف – مستقبل القصرين* الملعب القابسي – اتحاد تطاوينوسيتم لاحقا تحديد موعد مباراتي نصف النهائي والدور النهائي للباراج.* القلعة الرياضية 1 – 3 جندوبة الرياضية* سبورتينغ المكنين 0 – 0 جمعية أريانة* نسر جلمة 0 – 0 الملعب القابسي* مستقبل القصرين 1 – 0 اتحاد قصور الساف* تقدم ساقية الداير 5 – 0 هلال الرديف* أمل بوشمة 1 – 1 النادي القربي* قوافل قفصة 5 – 2 أولمبيك سيدي بوزيد| الفريق | النقاط || ------------------ | ------------------- || تقدم ساقية الداير | 56 || الملعب القابسي | 53 || مستقبل القصرين | 47 || جندوبة الرياضية | 38 || النادي القربي | 37 || أمل بوشمة | 35 || قوافل قفصة | 34 || اتحاد قصور الساف | 32 || جمعية أريانة | 32 || هلال الرديف | 32 || القلعة الرياضية | 30 || سبورتينغ المكنين | 29 || نسر جلمة | 26 – نزل إلى الهواة || أولمبيك سيدي بوزيد | 14 – نزل إلى الهواة |