تقدم ساقية الداير يصنع التاريخ ويصعد لأول مرة إلى الرابطة المحترفة الأولى
حقق تقدم ساقية الداير إنجازا تاريخيا بصعوده إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه العريض اليوم الثلاثاء على ضيفه هلال الرديف بنتيجة 5-0، ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية.
وتناوب على تسجيل أهداف فريق ساقية الداير كل من هارون بن عامر في الدقيقتين 2 و5، ولسعد بوراوي في الدقيقة 15، وزياد العلوي في الدقيقة 35، قبل أن يختتم شهير الدوزي الخماسية في الدقيقة 64.
ورفع تقدم ساقية الداير رصيده إلى 56 نقطة، متقدما بثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الملعب القابسي الذي اكتفى بالتعادل السلبي خارج قواعده أمام نسر جلمة.
وأنهى الفريق موسمه بتحقيق 16 انتصارا و8 تعادلات مقابل هزيمتين فقط، كما امتلك أفضل خط هجوم في المجموعة الثانية بـ54 هدفا، إلى جانب أقوى دفاع بعدما اهتزت شباكه في 15 مناسبة فقط.
ويلتحق تقدم ساقية الداير بـأمل حمام سوسة الذي ضمن أمس الاثنين عودته إلى الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى.
مواجهات الباراج من أجل بطاقة الصعود الثالثةسينحصر التنافس على بطاقة الصعود الثالثة والأخيرة بين:
* نادي حمام الأنف
* اتحاد تطاوين
* الملعب القابسي
* مستقبل القصرين
وسيكون برنامج نصف نهائي الباراج على النحو التالي:
* نادي حمام الأنف – مستقبل القصرين
* الملعب القابسي – اتحاد تطاوين
وسيتم لاحقا تحديد موعد مباراتي نصف النهائي والدور النهائي للباراج.
نتائج الجولة الأخيرة – المجموعة الثانية* القلعة الرياضية 1 – 3 جندوبة الرياضية
* سبورتينغ المكنين 0 – 0 جمعية أريانة
* نسر جلمة 0 – 0 الملعب القابسي
* مستقبل القصرين 1 – 0 اتحاد قصور الساف
* تقدم ساقية الداير 5 – 0 هلال الرديف
* أمل بوشمة 1 – 1 النادي القربي
* قوافل قفصة 5 – 2 أولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب النهائي للمجموعة الثانية| الفريق | النقاط |
| ------------------ | ------------------- |
| تقدم ساقية الداير | 56 |
| الملعب القابسي | 53 |
| مستقبل القصرين | 47 |
| جندوبة الرياضية | 38 |
| النادي القربي | 37 |
| أمل بوشمة | 35 |
| قوافل قفصة | 34 |
| اتحاد قصور الساف | 32 |
| جمعية أريانة | 32 |
| هلال الرديف | 32 |
| القلعة الرياضية | 30 |
| سبورتينغ المكنين | 29 |
| نسر جلمة | 26 – نزل إلى الهواة |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 14 – نزل إلى الهواة |
وتناوب على تسجيل أهداف فريق ساقية الداير كل من هارون بن عامر في الدقيقتين 2 و5، ولسعد بوراوي في الدقيقة 15، وزياد العلوي في الدقيقة 35، قبل أن يختتم شهير الدوزي الخماسية في الدقيقة 64.
ورفع تقدم ساقية الداير رصيده إلى 56 نقطة، متقدما بثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الملعب القابسي الذي اكتفى بالتعادل السلبي خارج قواعده أمام نسر جلمة.
وأنهى الفريق موسمه بتحقيق 16 انتصارا و8 تعادلات مقابل هزيمتين فقط، كما امتلك أفضل خط هجوم في المجموعة الثانية بـ54 هدفا، إلى جانب أقوى دفاع بعدما اهتزت شباكه في 15 مناسبة فقط.
ويلتحق تقدم ساقية الداير بـأمل حمام سوسة الذي ضمن أمس الاثنين عودته إلى الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى.
مواجهات الباراج من أجل بطاقة الصعود الثالثةسينحصر التنافس على بطاقة الصعود الثالثة والأخيرة بين:
* نادي حمام الأنف
* اتحاد تطاوين
* الملعب القابسي
* مستقبل القصرين
وسيكون برنامج نصف نهائي الباراج على النحو التالي:
* نادي حمام الأنف – مستقبل القصرين
* الملعب القابسي – اتحاد تطاوين
وسيتم لاحقا تحديد موعد مباراتي نصف النهائي والدور النهائي للباراج.
نتائج الجولة الأخيرة – المجموعة الثانية* القلعة الرياضية 1 – 3 جندوبة الرياضية
* سبورتينغ المكنين 0 – 0 جمعية أريانة
* نسر جلمة 0 – 0 الملعب القابسي
* مستقبل القصرين 1 – 0 اتحاد قصور الساف
* تقدم ساقية الداير 5 – 0 هلال الرديف
* أمل بوشمة 1 – 1 النادي القربي
* قوافل قفصة 5 – 2 أولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب النهائي للمجموعة الثانية| الفريق | النقاط |
| ------------------ | ------------------- |
| تقدم ساقية الداير | 56 |
| الملعب القابسي | 53 |
| مستقبل القصرين | 47 |
| جندوبة الرياضية | 38 |
| النادي القربي | 37 |
| أمل بوشمة | 35 |
| قوافل قفصة | 34 |
| اتحاد قصور الساف | 32 |
| جمعية أريانة | 32 |
| هلال الرديف | 32 |
| القلعة الرياضية | 30 |
| سبورتينغ المكنين | 29 |
| نسر جلمة | 26 – نزل إلى الهواة |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 14 – نزل إلى الهواة |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329173