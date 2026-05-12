عام و8 أشهر سجنا في حق المهاجر الغير نظامي الذي اقتحم منزل محامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e4a26f66a291.97039932_lkngqpjoheifm.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
قرّرت الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بسنة و8 أشهر سجنا في حق مُهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، اقتحم منزل مُحاميّة بالعوينة ونام فوق فراشها .
يُذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المُتّهم من أجل "دخول محلّ مسكون ليلاً دون إذن صاحبه باستخدام القُوّة" طبق الفصول 256 و237 من المجلة الجزائية ودخول التراب التونسي دون وثائق رسمية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية طبق الفصلين 23 و25 من قانون 1968 مع إحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل مانسب إليه من تهم.
