Babnet

الرابطة المحترفة تدعو توغاي وشواط للمثول أمام مكتب الرابطة وتقرر إيقافهما مؤقتا

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 17:53
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الثلاثاء دعوة لاعبي الترجي الرياضي محمد أمين توغاي والنادي الإفريقي فراس شواط للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة، مع إيقاف نشاطهما إلى حين المثول أمام الهيئة المختصة.

وأوضحت الرابطة أن قراراتها التأديبية يتم اتخاذها بالاعتماد على ورقات التحكيم وتقارير الحكام والمسؤولين الرسميين للمباريات.


كما أصدرت الرابطة جملة من العقوبات التأديبية عقب اجتماعها المنعقد اليوم، جاءت على النحو التالي:


* معاقبة الشبيبة القيروانية بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العود الثانية، بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة الاتحاد المنستيري يوم 8 ماي 2026.

* معاقبة الملعب التونسي بخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب العود في رمي المقذوفات خلال مواجهة اتحاد بن قردان.

* معاقبة الأولمبي الباجي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب العود في رمي المقذوفات خلال مباراته أمام شبيبة العمران.

* تسليط عقوبة على المرافق الإداري لـالملعب التونسي سيف بن سالم، تتمثل في الإيقاف لمقابلتين وخطية مالية بقيمة 5000 دينار، بسبب التلفظ بعبارات نابية تجاه حكم المباراة.

* معاقبة النجم الساحلي بخطية مالية قدرها 10000 دينار بسبب العود للمرة الثالثة في رمي القوارير خلال مواجهة النادي البنزرتي يوم 9 ماي 2026.

* معاقبة مستقبل المرسى بتوبيخ وخطية مالية قدرها 4000 دينار بسبب العود للمرة الثانية في إشعال الشماريخ دون رميها خلال لقاء النادي الصفاقسي.

* معاقبة الترجي الرياضي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العود الثالثة، بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة الدربي أمام النادي الإفريقي يوم 10 ماي 2026.
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
