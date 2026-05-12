كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة: سجل الأبطال قبل انطلاق النسخة الـ16

تنطلق يوم 13 ماي الجاري بالمغرب منافسات النسخة السادسة عشرة من كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة، التي تتواصل إلى غاية 2 جوان المقبل.وفي ما يلي سجل المنتخبات المتوجة باللقب منذ انطلاق المسابقة:| السنة | البلد المنظم | المنتخب المتوج || ----- | ------------ | ----------------------- || 1995 | مالي | غانا تحت 17 سنة || 1997 | بوتسوانا | مصر تحت 17 سنة || 1999 | غينيا | غانا تحت 17 سنة || 2001 | السيشل | نيجيريا تحت 17 سنة || 2003 | سوازيلاند | الكاميرون تحت 17 سنة || 2005 | غامبيا | غامبيا تحت 17 سنة || 2007 | الطوغو | نيجيريا تحت 17 سنة || 2009 | الجزائر | غامبيا تحت 17 سنة || 2011 | رواندا | بوركينا فاسو تحت 17 سنة || 2013 | المغرب | كوت ديفوار تحت 17 سنة || 2015 | النيجر | مالي تحت 17 سنة || 2017 | الغابون | مالي تحت 17 سنة || 2019 | تنزانيا | الكاميرون تحت 17 سنة || 2023 | الجزائر | السنغال تحت 17 سنة || 2025 | المغرب | المغرب تحت 17 سنة |