Babnet

النجم الساحلي: جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 ماي الجاري

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 17:10
      
دعت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء الى عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية وذلك يوم السبت 30 ماي الجاري.
وجاء ذلك على اثر تلقي الكتابة العامة  إستقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقيّة وهم: فؤاد قاسم، أحمد القفصي وأنيس الحندوس.
وأوردت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنّه بناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعيّة النجم الرياضي الساحلي، قرّرت  استدعاء منخرطي الجمعيّة لجلسة عامّة إنتخابيّة استثنائية وذلك يوم السبت الموافق ل 30 ماي 2026،  فتح باب الترشّحات حسب ما ينصّ عليه النظام الأساسي لجمعيّة النجم الرياضي الساحلي، إلغاء الجلسة العامّة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم 13 ماي 2026.

كما أفادت الكتابة العامة للنجم الساحلي بإلتزام أعضاء الهيئة المديرة المتخليّة بتسيير شؤون الجمعيّة إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامّة الانتخابية الاستثنائية.
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
