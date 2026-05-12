Babnet

الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين تونس والعراق محور لقاء سفير تونس لدى بغداد برئيس منظمة الأعراف العراقي

مثل التباحث حول واقع التبادل التجاري بين تونس والعراق وسبل الارتقاء به إلى مستويات أعلى، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أبرز محاور اللقاء الذي جمع أول أمس الأحد، سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد شكري اللطيف، برئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عامر خلف الفهداوي، بمقر الاتحاد.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على اعداد هيكلة محينة لأعضاء مجلس الأعمال التونسي العراقي، وضمان حضور أبرز للمتعاملين الاقتصاديين فيه، وتحيين الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين منظمات الأعراف في البلدين، فضلا عن برمجة سلسلة من زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين حسب الاختصاص، لاستكشاف الفرص المتاحة.


ونوّه المسؤول العراقي، بجودة المنتوجات التونسية المروجة بالسوق العراقية حاليا، على غرار الأجهزة الكهربائية والأدوية والمواد الصيدلانية والمواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون التونسي. وتمّ الاتفاق على منح الأولوية لهذه القطاعات في المشاركات بالمعارض الاقتصادية في البلدين.


يشار الى أن اللقاء كان مناسبة هنأ خلالها سفير تونس لدى بغداد، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، بمناسبة انتخابه على رأس هذه المنظمة.
