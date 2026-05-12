معهد باستور يحتضن دورة في تكنولوجيا "الحمض النووي الريبوزي المرسال" يومي 4 و5 جوان 2026

يحتضن معهد باستور دورة تدريبية متخصصة بعنوان "تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) في التطبيق العملي"، وذلك يومي 4 و5 جوان 2026.وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على مختلف مراحل تطوير تكنولوجيا (mRNA)، من تصميم التركيبة إلى إنتاج الدواء النهائي إضافة إلى التعرف على المبادئ الأساسية للعمليات وطرق التحليل المعتمدة في تطوير المنتجات القائمة على هذه التكنولوجيا الحديثة.ويجمع البرنامج بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال تنظيم زيارة ميدانية إلى المخابر ووحدات البحث التابعة للمعهد.وسيؤمن هذه الدورة، التي تنتظم بالتعاون مع برنامج وحدة نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، عدد من الباحثين والخبراء المختصين من معهد باستور في مجالات المناعة والتكنولوجيا الحيوية وأبحاث (mRNA).وأفاد المنظمون أنه تم تحديد عدد المشاركين بـ20 مشاركا داعين الباحثين والمهنيين المهتمين إلى تقديم ترشحاتهم قبل يوم 24 ماي 2026.وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الكفاءات العلمية وتعزيز الخبرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال وتطبيقاتها الطبية والبحثية الحديثة.يشار الى أن تكنولوجيا (mRNA) (الحمض النووي الريبوزي المرسال)، هي تقنية حيوية حديثة تعتمد على استخدام جزيئات صغيرة من الـRNA تحمل "تعليمات" لصنع بروتين معين داخل خلايا الجسم.