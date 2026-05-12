Babnet

وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية تنظم سلسلة من التظاهرات الإقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية من 12 ماي إلى 9 جوان 2026

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 20:07
      
تنظم وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية،على هامش الإحتفال بالعيد الوطني للفلاحة،خلال الفترة من 12 ماي الجاري إلى 9 جوان 2026، سلسلة من التظاهرات الإقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية.




ويهدف هذا البرنامج المتنوع والثري، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الوكالة،إلى مرافقة الباعثين الشبان وتشجيع المشاريع المبتكرة، علاوة على فتح آفاق جديدة للإستثمار والتنمية المستدامة في القطاع الفلاحي.



وسيتم من 12 إلى 15 ماي 2026،تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لإستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو، مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية في كل من تونس وزغوان والمنستير وصفاقس والكاف ومدنين.


وستشارك الوكالة خلال الفترة من 13 إلى 17 ماي الجاري، في الملتقى الجهوي للتكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة، دعماً للتشغيل الذاتي وربط الإستثمار بالتكوين والكفاءات الشابة.


كما سشارك الوكالة خلال نفس الفترة، في الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس، وهو موعد إقتصادي هام يجمع المهنيين والمستثمرين والفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي.


وسيشهد يوم 14 ماي 2026 تنظيم يوم الباب المفتوح الخاص بالصندوق الأخضر للمناخ، للتعريف بآليات التمويل الأخضر وفرص دعم المشاريع الفلاحية ذات البعد البيئي والمناخي.


وستنظم الوكالة يوم 9 جوان القادم يوم إعلامي ولقاءات شراكة بين الشركات الناشئة والمستثمرين الفلاحيين، على هامش الإحتفال باليوم الوطني للفلاحة، بهدف دعم الإبتكار وتعزيز فرص التمويل والتشبيك.
