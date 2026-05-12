اليوم العالمي للممرضين: الجمعية التونسية للممرضين تدعو إلى إرساء مرجعية مهنية واضحة وشاملة للممرض التونسي

نظمت الجمعية التونسية للممرضين بالتعاون مع المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس، اليوم الثلاثاء، بمقر المعهد، ندوة علمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرضين الموافق ليوم 12 ماي من كل سنة.ويسلط احتفال هذا العام الذي يأتي تحت شعار "مرجعية مهنة التمريض: ضرورة وليست خيارًا"، الضوء على أحد أبرز رهانات تطوير مهنة التمريض في تونس و المتمثل في إرساء مرجعية مهنية واضحة وشاملة للممرض، تضمن الاعتراف بالكفاءات، وتدعم التطور المهني، وترتقي بجودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.وأوضح رئيس الجمعية التونسية للممرضين والممرض رئيس أول بقسم طب الأطفال في المستشفى الجامعي بالرابطة بتونس العاصمة، رابح الخليفي، أن هذه الندوة تطرح مسألة إرساء مرجعية لمهنة التمريض في تونس، بما يضمن حقوق الممرضين ويساهم في تطوير المهنة، عبر توسيع صلاحيات الممرض في مجالات التقييم، بما يخدم صحة المواطن ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.وأشار إلى أنّ إرساء هذه المرجعية أصبح ضرورة ملحّة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، للحدّ من هجرة الممرضين والممرضات إلى الخارج، مبيّنا أنّ قائمة انتظار الممرضين بالمستشفيات تكاد تكون منعدمة، في ظلّ تسجيل تونس نسبا مرتفعة لهجرة الكفاءات التمريضية، خاصة نحو البلدان الأوروبية وكندا.وأضاف رئيس الجمعية التونسية للممرضين أن قرابة 20 ممرضا في كندا يحملون شهادات دكتوراه خولت لهم التدريس في مدارس مرموقة، في الوقت الذي كان من الممكن أن تستفاد تونس من خبراتهم حسب تقديره.ومثل هذا اللقاء فضاء علميا ثريا للنقاش وتبادل الخبرات بين الممرضين، وطلبة علوم التمريض، والأكاديميين، ومهنيي الصحة، وصناع القرار، من أجل بناء رؤية موحدة لمستقبل المهنة وتعزيز مكانة الممرض داخل المنظومة الصحية.وانتظم اللقاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي ومدرسة علوم التمريض بتونس والوحدة المركزية لتكوين الإطارات.وجدير بالاشارة الى ان الجمعية التونسية للممرضين، تأسست منذ سنة 1998 وتسعى إلى تطوير مهنة التمريض في تونس وضمان حقوق الممرضين المهنية في خدمة الصحة العامة.