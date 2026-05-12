JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:22 Tunis

وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن مواعيد تنظيم أيام قرطاج الموسيقية والمسرحية والسينمائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63af328848e277.01183559_ilgmkqhjfnepo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 15:07 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن مواعيد تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية الكبرى للعام الحالي وهي أيام قرطاج الموسيقية والمسرحية والموسيقية.
وجاء في بلاغ للوزارة نشر اليوم، أن الدورة الحادية عشرة لأيام قرطاج الموسيقية ستلتئم من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أما أيام قرطاج المسرحية في دورتها السابعة والعشرين فستلتئم من 21 نوفمبر إلى 28 نوفمبر 2026
بإدارة الفنان سليم الصنهاجي، وفق ما أعلنت الوزارة سابقا.

ويكون أحباء الفن السابع على موعد مع الدورة الـ37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329142

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:59
19:19
16:04
12:23
05:14
03:33
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
28°-16
28°-14
30°-17
21°-18
  • Avoirs en devises 25732,2
  • (11/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (11/05)
  • 1 $ = 2,87132 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>