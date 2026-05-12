وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن مواعيد تنظيم أيام قرطاج الموسيقية والمسرحية والسينمائية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن مواعيد تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية الكبرى للعام الحالي وهي أيام قرطاج الموسيقية والمسرحية والموسيقية.وجاء في بلاغ للوزارة نشر اليوم، أن الدورة الحادية عشرة لأيام قرطاج الموسيقية ستلتئم من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أما أيام قرطاج المسرحية في دورتها السابعة والعشرين فستلتئم من 21 نوفمبر إلى 28 نوفمبر 2026بإدارة الفنان سليم الصنهاجي، وفق ما أعلنت الوزارة سابقا.ويكون أحباء الفن السابع على موعد مع الدورة الـ37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026.