إطلاق شبّاك الدعم "نمو" لفائدة هياكل مرافقة المؤسسات بتونس

أعلن مشروع "وطني" لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس مطلع شهر ماي الحالي عن إطلاق شبّاك الدعم "نمو" الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس.وهذا المشروع مموّل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتشرف على تنفيذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات.وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بالمشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية تقدر بـ 1.4 مليون يورو لفائدة هذا الشبّاك، فيما تتراوح قيمة المنحة الواحدة بين 50 ألفا و200 ألف يورو. كما سيتم تنظيم لجان تقييم الملفات بصفة دورية كل شهرين إلى حين استكمال توزيع الاعتمادات المتاحة.ويهدف شبّاك الدعم "نمو" إلى تمويل خدمات وبرامج مرافقة لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تنشط منذ سنة واحدة على الأقل، بما يساعدها على تسريع نموها وتعزيز استدامتها وتحسين قدراتها التنظيمية والتقنية والمالية، فضلا عن تسهيل نفاذها إلى الأسواق ومصادر التمويل والفرص الجديدة للتوسع.ويستهدف البرنامج الحاضنات والجمعيات ومكاتب الاستشارات والشبكات المهنية والهياكل المالية، إلى جانب مختلف المؤسسات التي توفر خدمات دعم ومرافقة لفائدة رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة.ويولي المشروع اهتماما خاصا بالمؤسسات ذات القدرة على خلق مواطن الشغل وتحسين المبيعات ودعم القدرة التنافسية، مع التركيز على المبادرات ذات البعد الجهوي والمشاريع التي تستهدف النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة. كما يشترط أن تمثل النساء ما لا يقل عن 50 بالمائة من المستفيدين ضمن برامج المرافقة.ويتضمن البرنامج تمويل خدمات متنوعة تشمل المرافقة القانونية والمالية والتسويق والاتصال والنفاذ إلى الأسواق والتدويل والابتكار، فضلا عن برامج التدريب والتأهيل الفردي في مجالات القيادة وتطوير المهارات وبناء شبكات الأعمال.ومن المنتظر تنظيم جلسات إعلامية وتحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية للتعريف بآليات الشباك وشروط الترشح وإجراءات إعداد الملفات. وقد انطلقت أولى هذه الجلسات الإعلامية والتحسيسية يوم الجمعة الفارط من تونس العاصمة، على ان تشمل خلال الأيام القادمة ولايات نابل (12 ماي) والكاف(13 ماي) وباجة(14 ماي) وسوسة(19 ماي) وصفاقس(20 ماي) وتوزر (21 ماي)، على أن تختتم بجزيرة جربة يوم 22 ماي.