JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:46 Tunis

أستاذة مبرزة في أمراض الكلى: ضرورة التقصي مرة كل سنة حول القصور الكلوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0069c9596dd5.97464459_qlogjmfhnpkie.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 12:18 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قالت الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى، منى الجربي، " يتعين على مرضى الأمراض المزمنة والنساء الحوامل وأصحاب الامراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوي".

وأوضحت ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا ، فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى، ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو تصفية الدم.


ودعت التلاميذ والطلبة والعاملين عند أول التحاقهم بمؤسساتهم التعليمية والوظيفية ، إلى إجراء تقص حول أمراض الكلى وهو تحليل مخبري للبول، مضيفة أن المرضى قد يتجاوزون مراحل معقدة من العلاج عبر أدوية علاجية في أولى مراحل المرض.


ولفتت الى أن تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي تتم في تونس عبر نوعين، يتمثل النوع الأول عبر الأجهزة بالمستشفيات ومراكز تصفية الدم ، فيما يبرز النوع الثاني كتقنية متقدمة تتميز به تونس بين دول شمال افريقيا وهي تصفية الدم السفاقي عبر البطن يتم في المنزل بمعدل 8 ساعات كل ليلة وذلك لمساعدة كبار السن والمرضى الذين لديهم التزامات يومية على القيام بتصفية الدون دون عناء التنقل الى المستشفيات، ويتكفل به الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

أم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329011

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
35°-18
30°-17
28°-18
26°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>