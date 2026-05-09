تونس تحتضن ندوة دولية حول "ربو الأطفال" في جوان القادم

تحتضن تونس، يوم الأحد 14 جوان 2026، جلسة علمية فرنكوفونية رفيعة المستوى مخصصة لمرض "ربو الأطفال"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للرعاية التنفسية في المجتمعات المحلية والمنتدى المغاربي الأول للامراض التنفسية.وتكتسي هذه التظاهرة أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفاء باليوم العالمي للربو، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المقاربات الطبية في الإحاطة بالأطفال المصابين بهذا المرض المزمن وتطوير جودة حياتهم.وتركز الندوة على جملة من الإشكاليات السريرية والعملية، من أبرزها التشخيص المبكر عبر كيفية التمييز بين الربو والالتهابات التنفسية المتكررة لدى الأطفال وتسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة للمصابين بالربو وتأثيرها الإيجابي على صحتهم فضلا عن موضوع البروتوكولات العلاجية من خلال آليات تعديل العلاج الأساسي وضبط الجرعات حسب تطور الحالة.كما سيتم التطرق إلى الحالات المستعصية باستعراض الخطوات الضرورية للتعامل مع حالات الربو الصعبة أو المقاومة للعلاج التقليدي.وينتظر ان يتم خلال هذا المؤتمر تقديم بحوث علمية حول آخر المستجدات في هذا المجال، مما يوفر فرصة لتبادل الخبرات بين الكفاءات التونسية والدولية.ويعد هذا اللقاء، الذي يجمع ثلة من الأطباء والخبراء، موعدا هاما لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في قطاع الصحة التنفسية في تونس ومنطقة شمال إفريقيا، بهدف تحسين المسار العلاجي للأطفال والحد من مضاعفات المرض.