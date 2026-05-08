بن عروس: قافلة صحية لتقصي أمراض الجهاز التنفسي بالمركز الوسيط بمرناق

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، بالشراكة مع الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية ومخبر "كيازي"، اليوم الجمعة، بالمركز الوسيط بمرناق، القافلة الصحيّة "سوليد آر"، التي خصّصت لتقصي أمراض الجهاز التنفسي وأساسا مرضي الانسداد الرئوي المزمن والربو،وأمّنها أطباء استشفائيون مختصون.ويأتي تنظيم هذه القافلة، وفق الكاتبة العامة للجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية ورئيسة قسم بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، الدكتورة سنية معالج، في إطار احياء اليوم العالمي لمرضى الربو، وضمن سلسلة من القوافل الصحية التي انطلقت في تنظيمها الجمعية منذ أيام لدعم سبل الوقاية من الأمراض التنفسية، وتعزيز التوعية الصحية وتقصي هذه الامراض خاصة في الأماكن التي لايتوفر فيها طب الاختصاص، وكذلك لتعزيز عيادات القرب، وتمكين طالبي الخدمة الصحيّة في هذه الأماكن من إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة حول مرضي الانسداد الرئوي المزمن والربو.من جهتها، أفادت الأستاذة في أمراض الرئة والحساسية بكلية الطب بتونس ورئيسة اللجنة العلمية للجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية، الدكتورة فاطمة الشرميطي بن عبد الله، بأن الجمعية أمّنت عديد التظاهرات الصحية، ونظّمت وتواصل عديد القوافل الصحية بعدد من المناطق في الجمهورية بهدف تقصي عدد من الامراض التي تصيب الجهاز التنفسي، ولمزيد نشر الوعي بأهمية العلاج المبكر لهذه الامراض من خلال تأمين عيادات متنقلة للعلاج، والقيام بالتقصي الوظيفي، واجراء التحاليل، والكشف عبر مختلف اصناف التصوير سواء بالأشعة اوبغيرها.وللتوقي من أعراض هذه الأمراض، دعت الدكتورة الشرميطي إلى تجنب كل أشكال التدخين خاصة بالنسبة للنساء الحوامل، وإلى الابتعاد عن كل أنواع الملوّثات في البيئة الحاضنة وتهوئتها باستمرار، واعتماد نظام غذائي سليم، وممارسة النشاط الرياضي والحركي بانتظام، والإسراع بمعالجة الامراض التي تصيب الجهاز التنفسي، الى جانب الابتعاد عن المحفزات التي تسبب نوبات حادة في الجهاز التنفسي.وتابعت أن آخر الاحصائيات المتوفرة حول مرض الربو تشير الى تزايد الإصابة بهذا المرض محليا ودوليا بسبب تزايد المسبّبات والمحفّزات لهذا المرض في الوقت الراهن، حيث يتعرّض طفل على 7 أطفال للإصابة بهذا المرض، كما يتعرّض كهل واحد على مجموع 20 كهلا للإصابة بذات المرض.ومرض الربو هو عبارة عن التهاب يصيب القصبات الهوائية، ويتسبب في حالات ضيق تنفس ونوبات متكررة بشكل متواتر وغير قارّ بسبب حساسية او غيرها، ويمس مختلف الفئات العمرية، بينما مرض الانسداد الرئوي المزمن يسبب انسدادا قارّا في القصبات الهوائية، ويتعايش معه المريض ويسبب كذلك نوبات حادة في الجهاز التنفسي ومن أهم مسبباته التدخين بأنواعه المختلفة.وأمّنت 6 فرق طبية متكوّنة من أطباء الاختصاص في الـمراض الصدرية والتنفسية (8 أطباء) وفي الفيزيولوجيا (4 أطباء)، عيادات مفتوحة لطالبي الخدمة بالمركز الوسيط بمرناق من خلال فحوصات مباشرة مدعمة بكشوفات بآلات لقياس التنفس موجّهة خصوصا للحاملين لأعراض مسبّبة لهذين المرضين، وبعد التشخيص والكشف يتم إما الاكتفاء بوصف الادوية المناسبة حسب كل حالة، او توجيه الحالات التي تتطلّب متابعة طبية ومزيدا من التحاليل والصور الى الأقسام الاستشفائية المختصة.