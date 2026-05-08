وزارة الفلاحة تعلن عن فتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدّة أسبوع

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،الجمعة،عن فتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدّة أسبوع، وذلك بداية من يوم الإثنين 11 ماي إلى غاية يوم الأحد 17 ماي 2026.وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار فعاليات الإحتفال بـالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار "الأمن الغذائي قرار وليس خيار" ولاإتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لإكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة، ومزيد التّعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه.