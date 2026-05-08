JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:27 Tunis

وزارة الفلاحة تعلن عن فتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدّة أسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fdf3c2e09fe8.84313161_fkoiqljegphmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 15:30 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،الجمعة،عن فتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدّة أسبوع، وذلك بداية من يوم الإثنين 11 ماي إلى غاية يوم الأحد 17 ماي 2026.

وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار فعاليات الإحتفال بـالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار "الأمن الغذائي قرار وليس خيار" ولاإتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لإكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة، ومزيد التّعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328905

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
29°-16
29°-17
35°-17
28°-19
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>