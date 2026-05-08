الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تنظم يوما تكوينيا لمهنيي الصحة بقابس وقبلي ومدنين حول استخدام منصة "نجدة"

نظّمت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي يوما تكوينيا لفائدة مهنيي الصحة بولايات قابس وقبلي ومدنين بهدف تأهيلهم لاستخدام منصة "نجدة" وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مسار التكفل بالحالات الاستعجالية المرتبطة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة التي تصيب القلب.وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذا التكوين يأتي في اطار عملها على تحسين جودة الخدمات الصحية لفائدة المرضى من خلال مرافقة الاطارات الطبية وشبه الطبية في استخدام الحلول الرقمية الحديثة وتطوير آليات التدخل السريع والتنسيق بين المؤسسات الصحية.وتهدف منصة "نجدة" إلى تحسين التكفل بمرضى الأزمات القلبية الحادة، عبر تسهيل تبادل المعطيات الطبية بين مختلف الهياكل الصحية وتسريع اتخاذ القرار العلاجي، بما يساهم في تقليص آجال التدخل ورفع نجاعة مسار العلاج.ومنذ سنة عن انطلاق العمل بمنصة "نجدة" تم إنجاز 2000 تدخل يتعلّق بالقسطرة القلبية الاستعجالية و280 عملية إذابة جلطة، بحسب بلاغ لوزارة الصحة نشر بتاريخ 22 أفريل الماضي.وأشارت الوزارة إلى التكفل، عبر هذه المنصّة، بأكثر من 85 بالمائة من المرضى عبر القسطرة، مع بلوغ نسب تدخل حديثة تصل إلى 99 بالمائة في الحالات القابلة للعلاج.وأفادت بأن المنصة ساهمت في تقليص الزمن الفاصل بين التشخيص والتدخل، حيث تم خفض مدة التدخل إلى أقل من أربع ساعات في نحو 90 بالمائة من الحالات، وهو عامل حاسم في إنقاذ حياة مرضى القلب.