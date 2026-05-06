الخطوط التونسية: إرتفاع عائدات النقل بنسبة 5،4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026

ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجويّة التونسيّة، بنسبة 5،4 بالمائة، لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة، الإربعاء، على موقع بورصة تونس.

ويعود هذا الإرتفاع إلى زيادة عدد المسافرين، بنسبة 9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها، من سنة 2025، ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر.


ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي عدد ساعات الطيران، بنسبة 4 بالمائة، ليتحول من 11681 ساعة، موفى شهر مارس 2025، إلى 12103 ساعة نهاية شهر مارس 2026.


وفي ما يتعلق بنسبة الإمتلاء، فقد تحسّنت بدورها لتبلغ 75،8 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 74،3 بالمائة قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1،5 نقطة.

وأشارت الناقلة الوطنية، إلى ارتفاع حجم ديونها نتيجة لجوئها إلى قروض جديدة خلال سنة 2025 وبداية سنة 2026.

يشار إلى أن الخطوط التونسية قد ستحوذت على حصّة سوق قدرها 24،5 بالمائة، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026، مقابل 24،2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2025، أي بتحسّن قدره 0،3 نقاط.
