انتخاب رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، عن انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس من 4 إلى 7 ماي الجاري.وعبرت نقابة الصحفيين، عن فخرها واعتزازها بهذا التتويج التاريخي، الذي يعدّ سابقة أولى في تاريخ تونس التي تتحصل للمرة الأولى على هذا الموقع الرفيع داخل الهيئة القيادية للاتحاد، بعد سنوات من التواجد الفاعل ضمن عضوية اللجنة التنفيذية.واعتبرت أن هذا الإنجاز من شأنه أن يُعزّز حضور الصحافة التونسية داخل المنظومة المهنية العالمية، ويؤكد مكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.وأفادت بأن الاتحاد الدولي للصحفيين، يضم أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم، موزعين على 187 نقابة وجمعية وطنية، ما يجعل هذا المنصب مسؤولية كبرى وموقعا مؤثرا في رسم السياسات العالمية المتعلقة بحرية الإعلام وأخلاقيات المهنة والدفاع عن الصحفيين في مختلف السياقات.وأكدت أن هذا التمثيل الرفيع، يعتبر مكسبا وطنيا ومهنيا لكل الصحفيين في تونس، ويعكس المكانة التي ما فتئ الصحفيون التونسيون يرسخونها على المستويين الإقليمي والدولي، رغم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام.كما شددت على أن هذا الفوز ليس مجرد تكريم فردي، بل هو اعتراف جماعي بدور الصحافة التونسية في ترسيخ قيم الحرية والاستقلالية والمهنية، ودليل على قدرة الكفاءات التونسية على التموقع في أعلى هياكل القرار الإعلامي الدولي.وبعد أن هنأت كافة الصحفيين التونسيين بهذا المكسب المشرف، أكدت نقابة الصحفيين التزامها بمواصلة الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيز حضور تونس داخل المنظمات المهنية الدولية، بما يخدم صورة البلاد ومكانة إعلامها.يشار الى أن انعقاد هذا المؤتمر، تزامن مع احتفال الاتحاد الدولي للصحفيين بالذكرى المئوية لتأسيسه، بمشاركة أكثر من 300 ممثل عن منظمات ونقابات وجمعيات الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، وبدعم من نقابات الاتحاد الأعضاء في فرنسا، وهي النقابة الوطنية للصحفيين، والنقابة الوطنية للصحفيين–الكونفدرالية العامة للشغل (SNJ-CGT)، والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT)، والقوة العمالية الفرنسية (Force Ouvrière).