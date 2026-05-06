كأس العالم 2026: الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحدد تاريخ 2 جوان المقبل كآخر أجل لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" تاريخ 2 جوان المقبل كموعد نهائي لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات التي ستشارك في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية من العام الجاري .وسوف تشمل قوائم المنتخبات 26 لاعبا لكل منتخب وهو نفس العدد الذي كان معتمدا في النسخة الماضية للمسابقة التي اقيمت في قطر عام 2022.وأكد "فيفا" أن الإعلان النهائي للمنتخبات عن قوائمها المشاركة في كأس العالم، سوف يكون يوم 2 جوان المقبل أي قبل 9 أيام من بداية المسابقة.وتشمل القائمة الأولية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بين 35 إلى 55 لاعبا على أن يكون أربعة منهم حراس مرمى بينما تستخدم هذه القائمة المؤقتة لأغراض داخلية فقط ولن يعلن عنها الفيفا.وسمح "الفيفا" لاتحادات المنتخبات باختيار 23 إلى 26 لاعبا في القائمة النهائية على أن يكون من هذه القائمة ثلاثة حراس مرمى على الأقل كما لا يجوز استبدال أي لاعب في القائمة النهائية بلاعب من القائمة الأولية إلا في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة الأولى لهذا الفريق في كأس العالم فيما سمح "فيفا" باستبدال أي حارس مرمى في القائمة النهائية بحارس مرمى آخر من القائمة الأولية في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض في أي وقت خلال البطولة.ومن حق المنتخبات أن تعلن عن قوائمها للمشاركة في البطولة في أي وقت لكن سوف يتم اعتمادها بشكل رسمي من "فيفا" يوم 2 جوان.وكان فيفا يسمح بمشاركة 22 لاعبا من كل منتخب في كأس العالم عندما بدأت أول نسخة عام 1930 واستمر هذا العدد حتى نسخة عام 1998 قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 23 لاعبا بداية من نسخة عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان واستمر كذلك حتى كأس العالم 2022 في قطر حيث تم توسيع القائمة إلى 26 لاعبا.