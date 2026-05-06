توزر: تدشين محطة انتاج الطاقة الشمسية بالمدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة

تولّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صباح اليوم الأربعاء تدشين محطة انتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر، وذلك في إطار تعاون بين الشركة والغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية، وفق رئيس دائرة بالإدارة التجارية والتسويق بالشركة نبيل مراد.وأضاف المصدر نفسه في تصريح اعلامي خلال فعاليات التظاهرة التثقيفية التحسيسية المنتظمة بالمناسبة لفائدة تلاميذ المدرسة، أنّ مبادرة تركيز محطات فلطوضوئية بالمدارس الابتدائية تم اطلاقها هذه السنة وتعتبر مدرسة مصطفى خريف بنفطة الثانية وطنيا وتأتي في سياق المسؤولية المجتمعية للشركة ولشركائها وتهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات التربوية على مجابهة مصاريف الطاقة من خلال الإنتاج الذاتي.ووقع تركيز المحطة مجانا من طرف أحد المزودين على أن يساهم انطلاق استغلالها في تغطية كامل استهلاك المدرسة من التيار الكهربائي سنويا مع الأمل في أن يقع تعميم تركيز مثل هذه المحطات في جميع المداريس وفق المتحدث نفسه.وتراوحت فقرات التظاهرة التنشيطية التثقيفية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة التي انتفع بها تلاميذ المدرسة الابتدائية بين التنشيط وتقديم المعلومات المبسطة مع الاجابة عن الاسئلة وتقديم الهدايا، وتمحورت حول طرق وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة باعتبار أهمية تثقيف الناشئة حتى يكونوا قدوة لبقية أفراد المجتمع في ما يخص ترشيد استهلاك الطاقة وبث السلوكيات الإيجابية وإبراز السلوكيات السلبية لتفاديها، وفق ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وتم في هذا السياق تقديم ألعاب فكرية وأسئلة في مجال الطاقة هدفها التحسيس بأهمية الحفاظ على الطاقة في المحيط سواء المسكن أو المؤسسة التربوية وغيرها.