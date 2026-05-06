تظاهرة ثقافية برادس من أجل مزيد دمج ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم

نظمت المكتبة العمومية بفوشانة بالشراكة مع المكتبة العمومية برادس تظاهرة ثقافية تنشيطية لفائدة منظوري مركز التأهيل والتكوين المهني لذوي الإعاقة برادس وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة والثلاثين.وقالت مديرة المكتبة العمومية بفوشانة الفة الرويهمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذه التظاهرة التي تتواصل فعالياتها على مدى يومين تضمنت ورشات في المطالعة والرسم التعبيري الحركي والبراعم اليدوية والحوارات التفاعلية ومجموعة من المسابقات والعروض المسرحية من ابداعات تلاميذ مركز التأهيل والتكوين المهني لذوي الإعاقة برادس الى جانب تقديم محاضرة علمية تتمحور حول "أهمية الادماج في الفعل الثقافي وآلياته".وأشارت الوريهمي إلى أن هذه التظاهرة تتنزل في اطار تنفيذ استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية في مجال تكريس العدالة الثقافية لتشكل كافة الفئات والشرائح الاجتماعية والعمرية وبلورة دور المكتبات العمومية كفضاء للإدماج الاجتماعي والتبادل الفكري وتنشيط الحركة الثقافية ببن عروس وفتح المجال للتعريف بالمؤسسات الناشطة في مجال الادماج والنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند بالجهة.وأضافت مديرة المكتبة العمومية بفوشانة ان تنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات الثقافية المتنوعة الموجهة الى ذوي الاحتياجات الخصوصية تهدف أساسا الى دعم مكانتهم وتعزيز مبدا تكافؤ الفرص الذي يرتكز على مبدا احترام التنوع وإزالة الحواجز التي تعيق ادماج هذه الفئة وترغيبها في المطالعة وتعزيز مهاراتها التعليمية والثقافية وترسيخ ثقافة المطالعة لدى مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية فضلا عن ادماج ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والاجتماعية.وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة اليوم (6 ماي 2026 ) مع مجموعة من الورشات الخاصة بالترغيب في المطالعة فضلا عن تنظيم معرض لإنتاجات تلاميذ مركز التأهيل والتكوين المهني للمعوقين برادس وتختتم بتكريم المشاركين والمساهمين في فعاليات الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات بمنطقتي فوشانة ورادس.