ورشات عمل تونسية يابانية لبلورة مخطط مديري جديد للتنقل الحضري بإقليم تونس الكبرى

احتضنت تونس، طيلة شهر أفريل 2026، أربع ورشات عمل تقنية رفيعة المستوى، خصصت لضبط الملامح الكبرى لـ "المخطط المديري للتنقل الحضري بإقليم تونس الكبرى" وذلك بمبادرة من وكالة التعمير لتونس الكبرى وبالتعاون مع خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.وقد شكلت هذه الورشات الأربع فضاء للحوار بين نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط العمراني والنقل بهدف صياغة رؤية مشتركة تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية للعاصمة وضواحيها.وتمحورت النقاشات حول أربعة محاور استراتيجية كبرى، انطلقت بدراسة الديناميكيات العمرانية والواقع الميداني للإقليم مرورا ببحث سبل تطوير منظومة النقل الجماعي كركيزة أساسية لتسهيل حركة المواطنين وتخفيف الازدحام المروري.كما سلط المشاركون الضوء على مفهوم التنمية الموجهة نحو النقل وهي استراتيجية تهدف إلى إعادة هندسة الفضاءات الحضرية حول محطات النقل الكبرى بما يضمن تقريب الخدمات من المواطن وتقليص الحاجة للتنقل الطويل، فضلا عن مناقشة التقييم البيئي الاستراتيجي للمخطط لضمان انسجامه مع أهداف التنمية المستدامة.وأكد المشاركون في هذه اللقاءات على أهمية الربط الوثيق بين التخطيط العمراني وسياسات النقل، مشددين على أن نجاح أي مخطط مستقبلي رهين بالاعتماد على مقاربة تشاركية تجمع كل الأطراف المتداخلة.وقد مكنت هذه اللقاءات خبراء الوكالة اليابانية من تعميق فهمهم للخصوصيات المجالية والاجتماعية لإقليم تونس الكبرى مما سيساهم في تقديم حلول تقنية مبتكرة تتلاءم مع الواقع التونسي.وتعد هذه الورشات خطوة هامة في مسار إعداد المخطط المديري، حيث وفرت المادة العلمية والتقنية الضرورية لبلورة "السيناريو الأمثل" لتطوير التنقل في الإقليم.ويسعى هذا المخطط إلى إرساء منظومة نقل عصرية، مندمجة وصديقة للبيئة قادرة على استيعاب التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي يشهدها إقليم تونس الكبرى في أفق السنوات القادمة.