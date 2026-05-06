Babnet

أريانة: رفع إجمالي 664 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي (المدير الجهوي للتجارة)

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 18:50
      
رفعت الفرق الرقابية  بولاية أريانة، خلال شهر أفريل المنقضي، إجمالي 664 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر 3194  زيارة تفقد، نفّذتها 108 فرق مراقبة  منها 87 فرقة مشتركة،وفق المدير الجهوي للتجارة و تنمية الصادرات بأريانة، سامي البجاوي.
وأوضح البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الزيادة غير القانونية في الأسعار تصدّرت نوع المخالفات بمجموع 245 مخالفة يليها عدم اشهار الأسعار بــ 189 مخالفة، أما بالنسبة للمخالفات حسب القطاعات، فقد  احتلّ قطاع الخضر والغلال الصدارة بتسجيل 351 مخالفة،  يليه قطاع الدواجن و البيض بــ 125 مخالفة.
وأشار إلى أنّ العمل الرقابي طيلة الشهر المنقضي أفضى إلى حجز كميات من المواد الاستهلاكيّة، على غرار 1606 كلغ دجاج حي، و 576 كلغ دجاج جاهز للطبخ، و 57424 وحدة مواد التنظيف، و 96 لتر زيت مدعم، و319 كلغ من الموز .
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
