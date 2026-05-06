في إطار فعاليات الدورة 35 لشهر التراث تنظم دار الثقافة بالمكنين بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث والمكتبة العمومية بالمنستير يومي 9 و10 ماي الدورة 10 لـ"ملتقى الإبداع الفني والحرفي المكنين" بالمتحف الأثري والاثنوغرافي بالمكنين تحت شعار "التراث المعماري بالمكنين ذاكرة تُصان وقيمة تُثَمَّن".وتنطلق التظاهرة يوم السبت 9 ماي بجملة من الأنشطة المندرجة في إطار " اليوم الجهوي للمدن العتيقة" تفتتح بزيارة ميدانية لمعالم تاريخية بمدينة المكنين مع الأستاذة وفاء بن ضياء مع تلاميذ من المدرسة الإعدادية الطاهر الحداد، إضافة إلى ورشة حول "إبراز كيفية المحافظة على المعالم مع اقتراح سبل تثمينها واستغلالها" على غرار جامع سيدي بوعبانة وجامع السوق الدخلاني ومقام الولي "سيدي حمد"، والمدينة العتيقة وسوق الصاغة مع الأستاذة سعاد المتهني.كما تنظم أيضا جملة من الورشات التكوينية بالمتحف الأثري والاثنوغرافي بالمكنين في الخزف الفني للفنان ناجح بوجناح والدكتورة عربية المصلي، وفي الرسم المستوحى من التراث المحلي اشراف الفنانة نعيمة الحمادي والدكتورة آسيا الكعلي، إضافة إلى نشاط تفاعلي للأطفال تحت عنوان "كيف نحافظ على تراث مدينتنا؟" اشراف الاستاذة سعاد المتهني.وتتواصل الأنشطة يوم الاحد 10 ماي بورشة في الفن التشكيلي للفنان عبد الرحمان دلدول بعنوان "سحر" المدينة العتيقة" ورشة في الفسيفساء للفنان ابراهيم الدقي بعنوان " فن الزخرفة" وورشة في الخزف الفني للفنان فراس العابد، إضافة إلى ورشة صنع الطوب التقليدي للحرفي عامر خميس.وتفتتح اثر ذلك معارض للصور الفوتوغرافية الوثائقية بعنوان "ملامح من العمارة التقليدية بالمكنين " للفنان شكري بن عبد الحفيظ، ومعرض لجمعية مهرجان جديرة، إضافة إلى معرض جماعي في الفن التشكيلي تحت عنوان "جمالية العمارة التراثية بمدينة المكنين " لكل من نور الدين عبد العالي وسيرين القماز وعبد الرحمان دلدول وإخلاص الأسود وعربية المصلي الغريبي وآسيا الكعلي. كما ينظم أيضا معرض لأدوات وأواني من العمارة التقليدية للسيد حمادي بوريقة سيكون متبوعا بعرض للباس التقليدي بإمضاء الأستاذة الحرفية زهور قانة.وتنطلق إثر ذلك فعاليات ندوة فكرية بعنوان " التراث المعماري : آليات المحافظة واستراتيجيات التثمين " إدارة الدكتور رضا الغضاب. وتتضمن الندوة مداخلة للدكتور محمد صالح بعيزيق بعنوان "المحافظة على التراث بين النظري والواقع التراث المعماري في المكنين مثالا " ومداخلة للدكتور محمد علي الخرشفي بعنوان " المعالم الدينية الاسلامية بالمكنين خلال العصر الحديث "إضافة إلى مداخلة للدكتورة عواطف منصور بعنوان " العمارة التقليدية والطقوس بالمكنين بيت المونة نموذجا" ومداخلة للأستاذة ندى عبد العالي بعنوان : Réhabilitation de la Synagogue de Moknine. وتشفع الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور.كما يقدم الفنان فراس النابلي مراوحات موسيقية بعنوان " أوتار الذاكرة "، قبل أن تختتم التظاهرة بعرض توصيات المشاركين المتعلقة بسبل المحافظة على التراث المعماري، علاوة على تكريم المساهمين في ذلك، وتوزيع شهائد المشاركة.