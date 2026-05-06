وزارة الفلاحة: صيانة 1000 آلة حصاد وتأمين 15 طن من "تل الربط"

دخلت الاستعدادات لموسم الحصاد 2025 – 2026 مراحلها التنفيذية، حيث أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن انطلاق تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان وذلك في إطار الوقاية من الحرائق.كما تم الشروع في تنفيذ برنامج تعديل آلات الحصاد، حيث يبلغ عددها الجملي نحو 2750 آلة منها حوالي 1000 في حالة جيدة، فيما تتطلب بقية الآلات عمليات صيانة إضافية لضمان جاهزيتها.وتتواصل أعمال المصادقة على مراكز تجميع الحبوب مع التشديد على تسريع وتيرة تأهيل هذه المراكز، إلى جانب إعداد مخابر تحليل الحبوب عبر زيارات ميدانية للمصادقة عليها. كما تم تحديد حاجيات الموسم من "تل الربط" بنحو 15 ألف طن موزعة بين 4500 طن لربط القرط و10500 طن لربط التبن في إطار التنسيق مع وزارة الصناعة لتأمين هذه الكميات.وفي سياق متصل، يندرج البرنامج الوطني لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق ضمن خطة إرشادية تشاركية تم إعدادها منذ أكتوبر 2025، وذلك عبر ورشات إقليمية جمعت مختلف المتدخلين في القطاع. وقد أسفرت عن إعداد برنامج متكامل للأيام الإعلامية يغطي كافة مراحل إنتاج الحبوب.ووفق المعطيات المقدمة، تم برمجة أكثر من 337 يوما إعلاميا تم إنجاز 335 منها بمشاركة إجمالية بلغت 6448 مشاركا من ضمنهم نحو 2900 فلاح، فيما ساهم المعهد الوطني للزراعات الكبرى في تنفيذ 99 يوما إعلاميا من أصل 116 مبرمجا بنسبة إنجاز تقارب 97 بالمائة.وترتكز الحملة الوطنية الحالية على أربعة مكونات رئيسية، تشمل تنظيم يوم وطني يوم 19 ماي 2026 ببوسالم وتنظيم 68 يوما إعلاميا جهويا ميدانيا، بالإضافة إلى حملات ميدانية لتعديل آلات الحصاد خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 25 جويلية بهدف تجاوز 1200 آلة معدلة، فضلا عن تنفيذ حملة إعلامية وتحسيسية مكثفة عبر مختلف الوسائط لضمان وصول الإرشادات الفنية إلى أكبر عدد ممكن من الفلاحين.