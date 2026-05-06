Babnet

وزارة التربية تفتح المجال للتلاميذ الذي ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح للالتحاق بالسنة الأولى ثانوي

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 14:23
      
تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 2025/2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026 / 2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الآفاق الدراسية أمامهم، حسب ما جاء في المنشور عدد 14 - 06 - 2026 الصّادر أمس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الأنترنت.

ويستهدف هذا الإجراء تلاميذ السنوات التاسعة أساسي تقني وخاصة من يمتلكون منهم قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تؤهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، حيث تنصّ شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، على عدم تجاوز سن التاسعة عشر وستة أشهر في 15 سبتمبر 2026 وعلى أن يساوي المعدّل السنوي العام المتحصّل عليه أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يساوي المعدّل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنقليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20.


ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم، إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل أقصاه 31 أوت 2026 على أن يتمّ إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل أقصاه يوم 12 سبتمبر 2026.
