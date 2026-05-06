وزير الفلاحة: سوء تعديل آلات الحصاد قد يتسبب في ضياع أكثر من 15 بالمائة من المحصول

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 14:27
      
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إن سوء تعديل آلات الحصاد قد يؤدي إلى ضياع أكثر من 15 بالمائة من محصول الحبوب، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل لتحسين كفاءة هذه الآلات والحد من الخسائر.

وأعلن الوزير، خلال يوم إعلامي خصّص للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق بمزارع الحبوب لموسم 2025 - 2026، عن إطلاق هذه المبادرة في إطار مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع لا سيما ما يتعلق بضياع جزء هام من الإنتاج ومخاطر اندلاع الحرائق خلال فترة الحصاد.

كما أشار إلى أن البرنامج يستهدف تعديل وصيانة عدد من آلات الحصاد يفوق ما تم إنجازه خلال الموسم الماضي، والذي بلغ 1200 آلة بما يضمن تحسين أدائها واحترام المعايير الفنية في مختلف مراحل الحصاد.
ويتضمن البرنامج تنظيم أكثر من 68 يوما إعلاميا جهويا، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية تمتد من شهر ماي إلى جويلية، بهدف توعية الفلاحين بأهمية صيانة المعدات واحترام قواعد السلامة.

وبين الوزير أن هذه الحملة ترتكز على شراكة واسعة تجمع مختلف المتدخلين في قطاع الحبوب من هياكل بحثية وإدارية وفنية، بالإضافة إلى المهنيين والقطاع الخاص، وذلك في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى إنجاح الموسم الفلاحي. وأضاف أن الحملة تقوم على مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين مردودية الحصاد وجودة المنتوج وتقليص نسب الضياع والحد من الحرائق، إلى جانب تعزيز كفاءة سائقي آلات الحصاد والفنيين عبر برامج تكوين وتأطير ميدانية.

وأكد بن الشيخ أن نجاح هذه الحملة يظل مرتبطا بمدى انخراط مختلف الأطراف، خاصة الفلاحين وسائقي آلات الحصاد، في تطبيق التوصيات الفنية واعتماد الممارسات السليمة، بما يساهم في تأمين موسم حصاد ناجح وآمن وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
