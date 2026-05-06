تونس تتوقع زيادة في إنتاج الحبوب ب 20 مليون قنطار عن الموسم السابق

اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026 مرجحة ان يتجاوز الانتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قطار.وقالت مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح، خلال يوم إعلامي للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلة الحصاد ومكافحة الحرائق بمزارع الحبوب، ان المساحات القابلة للحصاد تقدر بنحو 950 ألف هكتار من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 991 ألف هكتار.، واوضحت في الإطار ذاته، ان هذه النتائج تستند إلى معطيات مناخية ملائمة تميزت بتوزيع جيد للتساقطات وغياب فترات جفاف تذكر، وهو ما انعكس إيجابا على نمو الزراعات في مختلف مناطق الإنتاج، رغم تسجيل أضرار محدودة لم تؤثر بشكل جوهري على التوقعات العامة للموسم.وكشفت بن صالح أن المساحات المزروعة بالحبوب بلغت حوالي 971 ألف هكتار، أي ما يمثل 87 بالمائة من البرنامج المرسوم مع تركز أغلبها في ولايات الشمال بنحو 834 ألف هكتار، مقابل 137 ألف هكتار في الوسط والجنوب. وتتوزع هذه المساحات بين القمح الصلب (533 ألف هكتار) والشعير (400 ألف هكتار) والقمح اللين (49 ألف هكتار)، بالإضافة إلى التريتيكال (9 آلاف هكتار).وأضافت أن التقييم الأولي للحالة العامة للمزروعات يُظهر أن 70 بالمائة من المساحات في وضعية جيدة و25 بالمائة في وضعية متوسطة و5 بالمائة دون المتوسط مع تسجيل مردودية مرتفعة في عدد من المناطق. كما أشارت إلى أن المساحات القابلة للري والمقدرة بنحو 74 ألف هكتار لم تتطلب في أغلبها عمليات ري مكثفة بفضل كفاية التساقطات، لافتتة إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت حوالي 68 بالمائة وهو مستوى اعتبرته مريحا نسبيا ويدعم استقرار الزراعات الصيفية المقبلة.وبينت أن جزءا من المساحات المزروعة تعرض لأضرار متفاوتة تعود أساسا إلى ظاهرة التغدق التي مست بعض المناطق خاصة في ولايتي بنزرت ونابل، إلى جانب تأثيرات محلية لتساقط البرد في عدد من مناطق ولايات سليانة والكاف والقصرين، فضلا عن تسجيل ضغوط مناخية مرتبطة بالجفاف في بعض المناطق على غرار ولاية القيروان.وفي ما يتعلق بالاستعدادات لموسم الحصاد، أكدت انطلاق عمليات تهيئة محيط مزارع الحبوب بما يشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان وذلك في إطار الوقاية من الحرائق. كما تم الشروع في تنفيذ برنامج تعديل آلات الحصاد، حيث يبلغ عددها الجملي نحو 2750 آلة منها حوالي 1000 في حالة جيدة، فيما تتطلب بقية الآلات عمليات صيانة إضافية لضمان جاهزيتها.وأشارت إلى تواصل أعمال المصادقة على مراكز تجميع الحبوب مع دعوة مختلف المتدخلين إلى تسريع وتيرة تأهيل هذه المراكز، إلى جانب إعداد مخابر تحليل الحبوب عبر زيارات ميدانية للمصادقة عليها. كما تم تحديد حاجيات الموسم من "تل الربط" بنحو 15 ألف طن موزعة بين 4500 طن لربط القرط و10500 طن لربط التبن في إطار التنسيق مع وزارة الصناعة لتأمين هذه الكميات.وفي سياق متصل، يندرج البرنامج الوطني لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق ضمن خطة إرشادية تشاركية تم إعدادها منذ أكتوبر 2025، وذلك عبر ورشات إقليمية جمعت مختلف المتدخلين في القطاع. وقد أسفرت عن إعداد برنامج متكامل للأيام الإعلامية يغطي كافة مراحل إنتاج الحبوب.ووفق المعطيات المقدمة، تم برمجة أكثر من 337 يوما إعلاميا تم إنجاز 335 منها بمشاركة إجمالية بلغت 6448 مشاركا من ضمنهم نحو 2900 فلاح، فيما ساهم المعهد الوطني للزراعات الكبرى في تنفيذ 99 يوما إعلاميا من أصل 116 مبرمجا بنسبة إنجاز تقارب 97 بالمائة.وترتكز الحملة الوطنية الحالية على أربعة مكونات رئيسية، تشمل تنظيم يوم وطني يوم 19 ماي 2026 ببوسالم وتنظيم 68 يوما إعلاميا جهويا ميدانيا، بالإضافة إلى حملات ميدانية لتعديل آلات الحصاد خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 25 جويلية بهدف تجاوز 1200 آلة معدلة، فضلا عن تنفيذ حملة إعلامية وتحسيسية مكثفة عبر مختلف الوسائط لضمان وصول الإرشادات الفنية إلى أكبر عدد ممكن من الفلاحين.